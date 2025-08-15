У Кременчуці патрульні зупинили водія, який вже був позбавлений права керування

Сьогодні, 13:32 Переглядів: 138

Водій мав ознаки наркотичного сп'яніння та від проходження огляду відмовився

У Кременчуці патрульні зупинили BMW, за кермом якого перебував 39-річний чоловік із ознаками наркотичного сп’яніння. Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Кременчука.

Під час перевірки правоохоронці з’ясували, що постановою суду водія вже позбавили права керування транспортом за аналогічне порушення.

Чоловік відмовився пройти огляд у медзакладі. Патрульні відсторонили його від керування та склали два протоколи:

за ч. 5 ст. 126 Кодексу України про адміністративні правопорушення — повторне керування транспортним засобом особою, позбавленою такого права;

за ч.3 ст. 130 КУпАП — відмова від проходження огляду на стан сп’яніння.

Нагадаємо, минулого місяця у Кременчуці патрульні зупинили водія з ознаками сп’яніння — він так само вже був позбавлений судом права керування.