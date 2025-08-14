Олена Шуляк
Надзвичайні новини, Полтавщина, Війна

На Полтавщині під варту взяли військовослужбовця, який майже пів року пробув у СЗЧ

Сьогодні, 17:27 Переглядів: 199

 

У обвинуваченого також є можливість внести майже 91 тисячу гривень застави

На Полтавщині взяли під варту військовослужбовця, який на початку березня самовільно залишив військову частину, а тоді у серпні добровільно прийшов здатися у Державне бюро розслідувань. Про це стало відомо з ухвали Шевченківського районного суду Полтави від 11 серпня.

У матеріалах справи зазначено, що на службі у військовій частині обвинувачений перебуває із вересня 2024 року. Він служить на посаді водія-маскувальника інженерно-маскувального відділення інженерно-маскувального взводу інженерно-маскувальної роти та має звання солдат.

Відомо, що 4 березня чоловік самовільно залишив територію військової частини та проводив час на власний розсуд і не намагався повернутися до військової частини. Однак 11 серпня від добровільно прийшов до управління ДБР у Полтаві та повідомив, що він перебуває у СЗЧ. 

Вчинок чоловіка кваліфікували за ч. 5 ст. 407 Кримінального кодексу України — самовільне залишення місця служби військовослужбовцем тривалістю понад три доби вчинене в умовах воєнного стану.

Того ж дня суд задовольнив клопотання слідчого щодо тримання обвинуваченого під вартою. Проте чоловік також має можливість внести майже 91 тисячу гривень застави, аби не перебувати під вартою.

Зауважимо, що за ч. 5 ст. 407 ККУ чоловікові загрожує ув’язнення строком від 5 до 10 років.

Нагадаємо, нещодавно у ДБР зазначали, що спрощений механізм повернення із СЗЧ для військовослужбовців діє до 30 серпня. Ним уже скористалися майже 30 тисяч чоловіків.

0
Автор: Яна Гудзь
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

