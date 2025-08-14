Олена Шуляк
Шахраї виманили у мешканок Полтавського району 80 тисяч гривень за «продаж» техніки

Обидві жінки знайшли оголошення в Інтернеті та перерахували гроші «продавцям»

На Полтавщині дві жінки стали жертвами шахраїв, які під виглядом продажу сільськогосподарської техніки в Інтернеті заволоділи їхніми грошима. Загальна сума збитків — 80 тисяч гривень. Про це повідомили у пресслужбі Головного управління Національної поліції у Полтавській області.

За даними правоохоронців, 37-річна мешканка Полтавського району замовила мототрактор через сайт оголошень та перерахувала 8 тисяч гривень передоплати. Після отримання грошей «продавець» перестав виходити на зв’язок.

Подібна ситуація сталася із 46-річною жінкою. Вона перерахувала 72 тисячі гривень за обіцяний трактор, однак після цього зв’язок із продавцем зник.

За обома фактами поліція відкрила кримінальні провадження за ч.1 ст. 190 Кримінального кодексу України (шахрайство) та встановлює причетних осіб.

Аби не стати жертвами шахраїв, правоохороні нагадують:

  • остерігайтеся онлайн-магазинів, які пропонують товари за цінами, значно нижчими, ніж в інших магазинах;

  • обирайте післяплату;

  • перевіряйте продавця, шукайте відгуки, звертайте увагу на адресу сайту;

  • не вводьте реквізитів платіжних карток на незнайомих платформах;

  • ніколи не повідомляйте незнайомцям реквізити своєї банківської картки, особливо термін дії та CVV-код.

Нагадаємо, нещодавно на Полтавщині правоохоронці викрили частину мережі кол-центрів, яка ошукувала громадян Чехії: збитки сягнули майже 10 мільйонів гривень.

Автор: Яна Гудзь
