На Полтавщині посадовицю відділу освіти підозрюють у службовій недбалості на 1,6 млн грн

Чиновниця підписала акти виконаних робіт з реконструкції дитсадка, не перевіривши їх

На Полтавщині посадову особу відділу освіти, молоді та спорту однієї з сільських рад Полтавського району підозрюють у службовій недбалості, що завдала бюджету понад 1,6 млн грн збитків. Про це повідомила пресслужба прокуратури Полтавщини.

За даними слідства, чиновниця уклала договір з полтавським товариством на реконструкцію будівлі дитячого садка. У листопаді 2023-го та березні 2024 року вона підписала акти приймання виконаних робіт, не перевіривши наявність обладнання та факт виконання монтажу. Внаслідок цього відділ освіти безпідставно перерахував підряднику понад 1,6 млн грн.

Дії посадовиці кваліфікували за ч. 2 ст. 367 Кримінального кодексу України (службова недбалість, що спричинила тяжкі наслідки).

