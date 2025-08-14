У Полтаві під час пожежі житлового будинку травмувалася людина

Сьогодні, 09:29 Переглядів: 169

Вогонь знищив покрівлю та перекриття на площі 100 м²

13 серпня близько 20.53 на вул. Володимира Степанюка в Полтаві горів житловий будинок. Про це стало відомо із оперативного зведення Головного управління Державної служби надзвичайних ситуацій у Полтавській області.

Унаслідок події травмувалася одна людина. Вогонь знищив покрівлю та перекриття на площі 100 м², а також пошкодив стелю на такій самій площі.

Рятувальники врятували від знищення сам будинок та господарську споруду.

До гасіння залучали особовий склад і техніку 25-ї та 2-ї державних пожежно-рятувальних частин.

Нагадаємо, що напередодні масштабна пожежа на Полтавщині знищила п’ять будинків і 11 господарчих споруд.