У Полтаві під час пожежі житлового будинку травмувалася людина

13 серпня близько 20.53 на вул. Володимира Степанюка в Полтаві горів житловий будинок. Про це стало відомо із оперативного зведення Головного управління Державної служби надзвичайних ситуацій у Полтавській області.
Унаслідок події травмувалася одна людина. Вогонь знищив покрівлю та перекриття на площі 100 м², а також пошкодив стелю на такій самій площі.
Рятувальники врятували від знищення сам будинок та господарську споруду.
До гасіння залучали особовий склад і техніку 25-ї та 2-ї державних пожежно-рятувальних частин.
Нагадаємо, що напередодні масштабна пожежа на Полтавщині знищила п’ять будинків і 11 господарчих споруд.
