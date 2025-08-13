На Полтавщині до комунальної власності повернули 137 га землі вартістю понад 270 млн грн

У власність Гребінківської громади повернулися дві земельні ділянки, які орендар використовував без сплати понад 19 мільйонів гривень орендної плати

На Полтавщині підприємець повернув Гребінківській громаді земельні ділянки, за які заборгував понад 19,3 мільйони гривень орендної плати. Про це повідомили у пресслужбі Полтавської обласної прокуратури.

За даними правоохоронців, дві земельні ділянки загальною площею майже 137 га перебували в оренді місцевого товариства з 2018 року для будівництва та обслуговування об’єктів енергогенеруючих підприємств. Однак орендар систематично не сплачував орендну плату, що призвело до значної заборгованості.

Навесні 2025 року прокурори подали два позови до Господарського суду Полтавської області, який задовольнив вимоги та зобов’язав повернути ділянки вартістю понад 270 млн грн у комунальну власність Гребінківської міської ради.

