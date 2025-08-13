На Лубенщині перекинувся мікроавтобус — постраждала водійка

12 серпня близько 9.00 неподалік села Богодарівка Новооржицької громади Лубенського району сталася ДТП з мікроавтобусом Mercedes-Benz Sprinter. Про це повідомила пресслужба поліції Полтавщини.
За попередньою інформацією, 43-річна водійка не впоралася з керуванням, виїхала за межі проїзної частини та перекинулася.
Унаслідок аварії жінка отримала травми середньої тяжкості та була доставлена у Лубенську лікарню.
Слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 КК України. Причини та обставини ДТП з’ясовують.
Раніше у Лубенському районі 10 серпня внаслідок ДТП травмувався водій автомобіля Kia.
