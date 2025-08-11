У Лубенському районі водій Kia отримав тяжкі травми в ДТП

Сьогодні, 15:59

10 серпня близько 6.30 на 224-му км автодороги Київ – Харків – Довжанський, неподалік села Вишняки Хорольської громади Лубенського району, сталася аварія. Про це повідомляє пресслужба поліції Полтавщини.

За даними поліції, 46-річний водій автомобіля Kia не впорався з керуванням і з’їхав за межі проїзної частини. Чоловік отримав тяжкі травми та був госпіталізований.

Слідчі розпочали кримінальне провадження за ч.2 ст.286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило тяжке тілесне ушкодження). Обставини аварії з’ясовують.

Нагадаємо, що того ж дня на трасі Полтава – Красноград Opel Vectra під керуванням 51-річного водія виїхав за межі дороги та перекинувся – водій помер.