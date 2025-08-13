На Полтавщині відкрили набір на посади молодшого складу поліції

Головне управління Нацполіції в Полтавській області оголосило конкурсний відбір на вакантні посади молодшого складу поліції.
Вакансії:
Прийом документів триватиме до 21 серпня 2025 року. Деталі про обов’язки, вимоги та навички кандидатів можна дізнатися на сайті nabir.np.gov.ua, де також доступна онлайн-анкета.
Додаткову інформацію надають у секторі організації відбору управління кадрового забезпечення ГУНП Полтавщини:
(050) 406-64-14, (053) 251-75-05
sectorvidboru@ukr.net
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.