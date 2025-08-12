Олена Шуляк
Кременчук, Бізнес/Робота

Кого на цьому тижні шукають роботодавці Кременчука

Сьогодні, 19:01 Переглядів: 215

 Робота є як для досвідчених фахівців, так і для тих, хто лише починає кар’єру

У Кременчуці та навколишніх громадах з’явилися нові вакансії. Шукають як спеціалістів з досвідом, так і різноробочих без спеціальної освіти. Пропозиції офіційні, з дотриманням трудового законодавства. Ось актуальні:

  • Автослюсар/ка на СТО по ремонту ходової. Тел.: 0-67-530-33-76.
  • Арматурник/ця у ПрАТ «Крюківбудтехмонтаж», м. Кременчук. Досвід роботи, з/п 18 000 грн/міс. Тел.: 096-297-09-51.
  • Бетоняр/ка у ПрАТ «Крюківбудтехмонтаж», м. Кременчук. Досвід роботи, з/п 17 000 грн/міс. Тел.: 096-297-09-51.
  • Електрозварник/ця у ПрАТ «Крюківбудтехмонтаж», м. Кременчук. Досвід роботи, з/п 22 000 грн/міс. Тел.: 096-297-09-51.
  • Контролер/ка КПП в АТ «Вепр». Нічні зміни, графік доба через дві, повна зайнятість, 5-денний робочий тиждень. Вимоги: бажання працювати, старанність, відповідальність. Тел.: 0-68-679-69-69.
  • Охоронники/ця, вахта 14×14 діб. Проїзд і проживання за рахунок фірми, з/п 600 грн/доба. М. Кременчук, автовокзал, кімн. №4. Тел.: 0-96-659-56-89, 095-427-70-98.
  • Підсобний робітник/ця. Тел.: 0-96-830-40-77, 0-50-570-00-16.
  • Продавець/чиня чоловічого одягу на ринку «Плеяда». Тел.: 0-97-921-92-80.
  • Різноробочі на будівництво. Тел.: 0-96-393-54-66, 0-66-886-28-83.
  • Різноробочий/а КПП в АТ «Вепр». Графік доба через дві, повна зайнятість, 5-денний робочий тиждень. Вимоги: бажання працювати, старанність, відповідальність. Тел.: 0-68-679-69-69.
  • Слюсар/ка-сантехнік (з досвідом). Офіційне працевлаштування, з/п 20 000 грн/міс. Тел.: 0-67-687-47-26.
  • Сторож на розпочате будівництво (територія 20 000 м²). Графік 2 доби через 2, з/п 6 500 грн/міс. Тел.: 067-530-40-19.
  • Тесляр/ка у ПрАТ «Крюківбудтехмонтаж», м. Кременчук. Досвід роботи, з/п 20 000 грн/міс. Тел.: 096-297-09-51.

Нагадаємо, що 8 травня Держпродспоживслужба здійснює державний нагляд за змістом оголошень про працевлаштування. Заборонено публікувати дискримінаційні вимоги та маніпулятивні формулювання.

Якщо ви — роботодавець і бажаєте розмістити оголошення, звертайтесь до редакції. Ми допоможемо сформулювати його так, щоб це було законно, зручно — і привабливо для шукачів.

Автор: Руслана Горгола
Теги: робота робота у Кременчуці вакансія
