Кого на цьому тижні шукають роботодавці Кременчука

Робота є як для досвідчених фахівців, так і для тих, хто лише починає кар’єру

У Кременчуці та навколишніх громадах з’явилися нові вакансії. Шукають як спеціалістів з досвідом, так і різноробочих без спеціальної освіти. Пропозиції офіційні, з дотриманням трудового законодавства. Ось актуальні:

Автослюсар/ка на СТО по ремонту ходової. Тел.: 0-67-530-33-76.

на СТО по ремонту ходової. Тел.: 0-67-530-33-76. Арматурник/ця у ПрАТ «Крюківбудтехмонтаж», м. Кременчук. Досвід роботи, з/п 18 000 грн/міс. Тел.: 096-297-09-51.

у ПрАТ «Крюківбудтехмонтаж», м. Кременчук. Досвід роботи, з/п 18 000 грн/міс. Тел.: 096-297-09-51. Бетоняр/ка у ПрАТ «Крюківбудтехмонтаж», м. Кременчук. Досвід роботи, з/п 17 000 грн/міс. Тел.: 096-297-09-51.

у ПрАТ «Крюківбудтехмонтаж», м. Кременчук. Досвід роботи, з/п 17 000 грн/міс. Тел.: 096-297-09-51. Електрозварник/ця у ПрАТ «Крюківбудтехмонтаж», м. Кременчук. Досвід роботи, з/п 22 000 грн/міс. Тел.: 096-297-09-51.

у ПрАТ «Крюківбудтехмонтаж», м. Кременчук. Досвід роботи, з/п 22 000 грн/міс. Тел.: 096-297-09-51. Контролер/ка КПП в АТ «Вепр». Нічні зміни, графік доба через дві, повна зайнятість, 5-денний робочий тиждень. Вимоги: бажання працювати, старанність, відповідальність. Тел.: 0-68-679-69-69.

в АТ «Вепр». Нічні зміни, графік доба через дві, повна зайнятість, 5-денний робочий тиждень. Вимоги: бажання працювати, старанність, відповідальність. Тел.: 0-68-679-69-69. Охоронники/ця , вахта 14×14 діб. Проїзд і проживання за рахунок фірми, з/п 600 грн/доба. М. Кременчук, автовокзал, кімн. №4. Тел.: 0-96-659-56-89, 095-427-70-98.

, вахта 14×14 діб. Проїзд і проживання за рахунок фірми, з/п 600 грн/доба. М. Кременчук, автовокзал, кімн. №4. Тел.: 0-96-659-56-89, 095-427-70-98. Підсобний робітник/ця . Тел.: 0-96-830-40-77, 0-50-570-00-16.

. Тел.: 0-96-830-40-77, 0-50-570-00-16. Продавець/чиня чоловічого одягу на ринку «Плеяда». Тел.: 0-97-921-92-80.

на ринку «Плеяда». Тел.: 0-97-921-92-80. Різноробочі на будівництво. Тел.: 0-96-393-54-66, 0-66-886-28-83.

на будівництво. Тел.: 0-96-393-54-66, 0-66-886-28-83. Різноробочий/а КПП в АТ «Вепр». Графік доба через дві, повна зайнятість, 5-денний робочий тиждень. Вимоги: бажання працювати, старанність, відповідальність. Тел.: 0-68-679-69-69.

в АТ «Вепр». Графік доба через дві, повна зайнятість, 5-денний робочий тиждень. Вимоги: бажання працювати, старанність, відповідальність. Тел.: 0-68-679-69-69. Слюсар/ка-сантехнік (з досвідом). Офіційне працевлаштування, з/п 20 000 грн/міс. Тел.: 0-67-687-47-26.

(з досвідом). Офіційне працевлаштування, з/п 20 000 грн/міс. Тел.: 0-67-687-47-26. Сторож на розпочате будівництво (територія 20 000 м²). Графік 2 доби через 2, з/п 6 500 грн/міс. Тел.: 067-530-40-19.

на розпочате будівництво (територія 20 000 м²). Графік 2 доби через 2, з/п 6 500 грн/міс. Тел.: 067-530-40-19. Тесляр/ка у ПрАТ «Крюківбудтехмонтаж», м. Кременчук. Досвід роботи, з/п 20 000 грн/міс. Тел.: 096-297-09-51.

Нагадаємо, що 8 травня Держпродспоживслужба здійснює державний нагляд за змістом оголошень про працевлаштування. Заборонено публікувати дискримінаційні вимоги та маніпулятивні формулювання.

Якщо ви — роботодавець і бажаєте розмістити оголошення, звертайтесь до редакції. Ми допоможемо сформулювати його так, щоб це було законно, зручно — і привабливо для шукачів.