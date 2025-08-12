Олена Шуляк
Надзвичайні новини

Систематичні стусани, побиття й образи: у Кременчуці судили чоловіка за домашнє насильство

Сьогодні, 15:05 Переглядів: 122

 

Одного разу чоловік побив співмешканку на очах у її неповнолітнього сина

У Кременчуці судили чоловіка за систематичне до машнє насильство щодо співмешканки. Про це стало відомо із вироку Автозаводського райсуду від 8 серпня.

У матеріалах справи зазначено, що на рахунку в обвинуваченого вже є 10 судимостей, переважно за крадіжки та незаконний обіг наркотиків.

Відомо, що у січні та лютому цього року чоловік щонайменше тричі кривдив свою співмешканку — перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, штурхав її, ображав нецензурними словами, а одного разу побив на очах у неповнолітнього сина. Експертизи встановили, що такими діями чоловік завдав психологічної шкоди дитині, а щодо жінки вчиняв психологічне насильство фізичного та психологічного характеру.

Відомо, що кілька разів правоохоронці призначали обвинуваченому штраф за вчинення домашнього насильства та виписували йому штрафи на 510 гривень.

Напередодні судового слухання обвинувачений та потерпіла уклали угоду про примирення — це означає, що чоловік повністю визнає свою вину у скоєному, а потерпіла розуміє наслідки укладання цієї угоди.

Опрацювавши усі матеріали справи, суд визнав чоловіка винним за ст. 126-1 (домашнє насильство) Кримінального кодексу України та призначив йому покарання у вигляді двох років обмеження волі, проте змінив вирок на 1 рік та 2 місяці іспитового строку.

Нагадаємо, нещодавно на Полтавщині на 5 років засудили чоловіка, який бив співмешканку та її матір.

Автор: Яна Гудзь
Теги: суд вирок суду домашнє насильство
  НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


