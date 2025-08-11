Детективи Полтавського БЕБ підозрюють керівника агропідприємства в ухиленні від сплати 73 млн грн податків

Сьогодні, 17:02 Переглядів: 142

За версією слідства, він продавав цукор поза офіційним обліком

Детективи Територіального управління Бюро економічної безпеки в Полтавській області повідомили про підозру керівнику приватного сільськогосподарського підприємства з Харківщини.

За даними слідства, протягом двох років підприємець закуповував цукор та відображав операції у бухгалтерських і податкових документах. Однак згодом реалізовував продукцію поза офіційним обліком, уникаючи сплати податку на додану вартість.

Судово-економічна експертиза підтвердила, що бюджет зазнав збитків на понад 73 млн грн. Керівнику підприємства повідомлено про підозру, триває досудове розслідування.

Нагадаємо, раніше на Полтавщині детективи Територіального управління Бюро економічної безпеки викрили харківське підприємство, яке ухилилося від сплати понад 5,5 млн грн податків.