На Полтавщині чоловік упродовж кількох років гвалтував свою неповнолітню дочку — вирок суду

Сьогодні, 17:30 Переглядів: 612

На суді обвинувачений свою вину у скоєному заперечував: за його словами, усе це є припущеннями дружини

На Полтавщині судили чоловіка, який упродовж кількох років мав сексуальні взаємини зі своєю неповнолітньою донькою. Про це стало відомо із вироку Хорольського районного суду від 7 серпня.

У матеріаах справи зазначено, що вперше чоловік згвалтував доньку у 2021 році, коли тій ще не було 14 років. Він ліг до дівчини в ліжко та, нехтуючи її правом на статеву свободу, без добровільної згоди дитини вчинив щодо неї сексуальне насилля.

Батько й надалі продовжував статеві контакти з донькою: коли їй виповнилося 14 років, упродовж 2021-2023 років систематично, не рідше 2-3 разів на місяць у їхньому будинку продовжував ці статеві стосунки.

На суді ж обвинувачений заявив, що свою дочку не гвалтував, а наявність статевих контактів із нею є примущеннями його дружини через ревнощі та спроби заволодіти його будинком.

Із матеріалів справи також відомо, що дружина неодноразово ставала свідком сексуальних взаємин між чоловіком та донькою. Проте обвинувачений відхиляє усе те, що дружина могла бачити.

Суд також допитав і неповнолітню потерпілу дівчину, однак у справі зазначено, що її покази різняться: у присутності батька вона говорить одне, а за його відсутності — зовсім інше.

На підставі усіх зібраних доказів суд визнав чоловіка винним за двома статтями та призначив покарання:

за ч. 4 ст. 152 Кримінального кодексу України (згвалтування особи, яка не досягла чотирнадцяти років, незалежно від її добровільної згоди ) — на 10 років позбавлення волі;

) — на 10 років позбавлення волі; за ч. 2 ст. 155 ККУ (природні статеві зносини з особою, яка не досягла шістнадцятирічного віку, вчинені близьким родичем ) — на 7 років позбавлення волі.

Суд поєднав два вироки, тож чоловік перебуватиме в ув’язненні 11 років. Його також позбавили права займати посади на підприємствах, в установах та організаціях усіх форм власності, які здійснюють діяльність з забезпечення розвитку, виховання, навчання, оздоровлення та відпочинку, лікування осіб до 18 років строком на 3 роки.

Нагадаємо, нещодавно на Полтавщині на 15 років засудили чоловіка за зґвалтування дитини.