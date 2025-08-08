Упродовж липня на Полтавщині сталися 46 аварій з потерпілими: причина — перевищення швидкості

Внаслідок цих аварій травмувалася 51 людина, ще 7 — загинули

Упродовж липня на Полтавщині внаслідок перевищення встановленої швидкості дорожнього пуху сталися 46 дорожньо-транспортних пригод із потерпілими. Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Полтавської області.

Відомо, що внаслідок цих аварій травмувалася 51 людина, ще 7 — загинули.

У патрульній поліції зазначають, що обрання дозволеної швидкості дозволяє безпечно керувати автомобілем та зберегти життя всіх учасників дорожнього руху. Адже завдяки цьому водії можливість вчасно зреагувати на зміну дорожньої обстановки.

Водночас за перевищення допустимої швидкості передбачена відповідальність:

штраф за перевищення швидкості більш ніж на 20 км/год, але менш ніж на 50 км/год становитиме 340 грн;

штраф за перевищення швидкості понад 50 км/год становитиме 1700 грн.

Нагадаємо, з початку липня патрульна поліція Кременчука зафіксувала 871 випадок перевищення швидкості.