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Надзвичайні новини

У Кременчуці винесли вирок чоловікові, який з допомогою силовиків хотів викрасти свою бабусю

Сьогодні, 11:01 Переглядів: 146

 

На суді обвинувачений свою вину визнав та підтвердив усі описані в обвинувальному акті події

У Кременчуці винесли вирок чоловікові, який разом із родичем та з допомогою двох силовиків хотів викрасти свою бабусю. Про це стало відомо із вироку Автозаводського районного суду від 17 липня 2025 року.

У матеріалах справи зазначено, що на початку минулого року між обвинуваченим і ще одним його родичем з одного боку та ще двома їхніми родичами виник конфлікт стосовно місця проживання їхньої бабусі. Тож у березні минулого року обвинувачений разом зі своїм родичем вирішили жінку викрасти із будинку та відвезти жити до іншого домоволодіння.

Аби реалізувати задумане, чоловіки також звернулися за допомогою до двох силовиків. У матеріалах справи зазначено, що стосовно них матеріали виділені в окремі кримінальні провадження.

У справі йдеться, що у березні 2024 року обвинувачений разом із родичем та силовиками незаконно проникли на територію домоволодіння. При цьому силовики були одягнені у камуфльований одяг без розпізнавальних знаків, мали на обличчі балаклави та були озброєні. Далі усі фігуранти увійшли до будинку, силовики із застосуванням фізичної сили відвели двох жителів будинку на кухню, повалили їх на підлогу, зв’язали їм ззаду руки стяжками, таким чином обмеживши їхню свободу. Коли один із жителів почав обурюватися такими незаконними діями, один із силовиків вистрелив із пістолета у підлогу поруч із місцем, де лежала людина.

У цей час обвинувачений разом із родичем збирали речі бабусі. Після цього вони вивели жінку з будинку, а силовики розвели двох жителів будинку по різних кімнатах, а тоді самі вибігли з будинку та залишили місце події.

За результатами судово-медичної експертизи силовики спричинили жителям будинку легкі травми. 

Згодом обвинувачений уклав угоді зі слідством, відповідно до якої визнав вину у скоєному та підтвердив усі обставини, викладені в обвинувальному акті.

Ознайомившись з усіма матеріалами справи, суд визнав чоловіка винним за ст. 365 Кримінального кодексу України (перевищення влади або службових повноважень працівником правоохоронного органу) та призначили йому покарання у вигляді 5 років позбавлення волі, проте на підставі ст. 75 ККУ звільнили від відбування покарання з 1 роком іспитового строку.

Стосовно інших осіб, які були залучені до викрадення жінки, тривають окремі судові справи. 


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Жителя Кременчука підозрюють у викраденні родички разом з майорами СБУ — ухвала суду

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Автор: Яна Гудзь
Теги: викрадення судове рішення
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