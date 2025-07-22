На Полтавщині викрили чоловіка, який заробляв на забороненій платіжній системі «WebMoney»

Сьогодні, 14:37 Переглядів: 106

За півтора року він провів понад 2 тисячі операцій на 1,27 мільйона гривень

На Полтавщині 50-річний місцевий житель упродовж кількох років заробляв за допомогою забороненої в Україні платіжної системи «WebMoney Transfer». Про це повідомили у пресслужбі Бюро економічної безпеки на Полтавщині.

Санкції проти цієї російської платіжної системи ввели ще у 2021 році рішенням Ради національної безпеки і оборони. Проте попри це упродовж іще двох років чоловік продовжував торгівлю, обмін, перекази та виведення електронних грошей.

Слідство встановило, що за останні півтора року він провів понад 2 тисячі операцій на суму понад 1,27 мільйона гривень.

Під час обшуку детективи вилучили мобільні телефони, чорнові записи та банківські картки. Судитимуть його за ч.1 ст. 200 Кримінального кодексу України — незаконні дії з електронними грошима.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, як полтавський хакер зламував акаунти користувачів міжнародної компанії та намайнив крипти на 185 млн грн.