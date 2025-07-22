У Пирятинській громаді споруду цивільного захисту не внесли у держреєстр: місто могло втратити понад 2,2 млн грн

Майже п’ять років укриття площею 180 кв. у Пирятинській громаі залишалося без зареєстрованого права власності. Про це повідомили у пресслужбі Полтавської обласної прокуратури.
За попередніми даними, відсутність реєстрації споруди могла призвести до його протиправного використання або вибуття з комунальної власності.
Прокурори звернулися до Господарського суду з вимогою зобов’язати Пирятинську міськраду оформити право власності. Суд задовольнив позов у повному обсязі.
Наразі рішення виконано — укриття вартістю понад 2,2 млн грн офіційно зареєстроване за міською радою як комунальна власність.
Нагадаємо, нещодавно прокуратура позивалася до Кременчуцької міськради, аби зобов'язати їх взяти на баланс два незареєстрованих укриття.
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