У Пирятинській громаді споруду цивільного захисту не внесли у держреєстр: місто могло втратити понад 2,2 млн грн

Сьогодні, 14:20 Переглядів: 86

Укриття у споруді могло використовуватися неналежним чином або вибути із комунальної власності

Майже п’ять років укриття площею 180 кв. у Пирятинській громаі залишалося без зареєстрованого права власності. Про це повідомили у пресслужбі Полтавської обласної прокуратури.

За попередніми даними, відсутність реєстрації споруди могла призвести до його протиправного використання або вибуття з комунальної власності.

Прокурори звернулися до Господарського суду з вимогою зобов’язати Пирятинську міськраду оформити право власності. Суд задовольнив позов у повному обсязі.

Наразі рішення виконано — укриття вартістю понад 2,2 млн грн офіційно зареєстроване за міською радою як комунальна власність.

Нагадаємо, нещодавно прокуратура позивалася до Кременчуцької міськради, аби зобов'язати їх взяти на баланс два незареєстрованих укриття.