На Миргородщині 19-річного хлопця підозрюють у викраденні мотоцикла

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Транспорт розшукали в полі, справу передали до суду

У Миргородському районі поліція повідомила про підозру 19-річному хлопцеві, якого підозрюють у незаконному заволодінні мотоциклом SPARK. Про це повідомили в райвідділі поліції.

Про викрадення 20 липня близько 22.40 заявив 15-річний мешканець Гадяча. Він повідомив, що мотоцикл зник із території його домоволодіння.

На місце виїхала слідчо-оперативна група. За словами керівника Миргородського райвідділу поліції Віталія Ярмолюка, транспорт розшукали у полі. Згодом встановили й особу викрадача — ним виявився 19-річний місцевий житель.

Йому повідомили про підозру за ч.2 ст.289 Кримінального кодексу України (незаконне заволодіння транспортним засобом). Санкція статті передбачає від п’яти до восьми років ув’язнення. Найближчим часом суд обиратиме запобіжний захід.

Нагадаємо, нещодавно у Гадячі в ДТП постраждав мотоцикліст — його госпіталізували.