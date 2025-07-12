У Гадячі в ДТП постраждав мотоцикліст — його госпіталізували

11 липня близько 12.30 у місті Гадячі Миргородського району сталася дорожньо-транспортна пригода. Про це повідомила поліція Полтавщини.
За попередніми даними, на вулиці Захисників України зіткнулися Volkswagen Multivan, за кермом якого був 48-річний водій, та мотоцикл Loncin Lx 250, яким керував 29-річний місцевий житель.
Унаслідок ДТП мотоцикліст отримав тілесні ушкодження і був госпіталізований.
Поліція розпочала досудове розслідування за ч.1 ст. 286 Кримінального кодексу України — порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило тілесні ушкодження середньої тяжкості.
Усі обставини аварії встановлюють слідчі.
Нагадаємо, напередодні у Гадячі на Пслі врятували дитину.
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