У Гадячі в ДТП постраждав мотоцикліст — його госпіталізували

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Мотоцикл зіткнувся з мікроавтобусом

11 липня близько 12.30 у місті Гадячі Миргородського району сталася дорожньо-транспортна пригода. Про це повідомила поліція Полтавщини. За попередніми даними, на вулиці Захисників України зіткнулися Volkswagen Multivan, за кермом якого був 48-річний водій, та мотоцикл Loncin Lx 250, яким керував 29-річний місцевий житель. Унаслідок ДТП мотоцикліст отримав тілесні ушкодження і був госпіталізований. Поліція розпочала досудове розслідування за ч.1 ст. 286 Кримінального кодексу України — порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило тілесні ушкодження середньої тяжкості. Усі обставини аварії встановлюють слідчі. Нагадаємо, напередодні у Гадячі на Пслі врятували дитину.

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