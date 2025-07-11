У Гадячі на Пслі врятували дитину

Сьогодні, 09:37 Переглядів: 176

10 липня близько 11.00 у місті Гадяч Миргородського району на річці Псел стався нещасний випадок. Надзвичайники врятували дитину, яка перебувала у воді. Про це стало відомо з оперативного зведення Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у Полтавській області.

На місце події прибуло чергове відділення пожежно-рятувальної частини. За допомогою човна дитину транспортували до берега.

До порятунку залучалася одна одиниця техніки — АЦ-ІВЕКО-3,2 т (4х4) і 6 ДПРЧ.

Обставини події уточнюються.

Нагадаємо, що нещодавно у центрі Кременчука в Дніпрі помітили невідомий предмет.