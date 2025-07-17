Олена Шуляк
Олена Шуляк: Цифровізація стала інструментом довіри і розвитку України
Мирослава УКРАЇНСЬКА
"Українські книжки зпалювали ще й новини з цього робили"
Сабіна Юркіна
Чому я не боюся. І чому нормально — боятися
Анатолій Василенко
Коли газовий рахунок кусається: борг — зростав, коли лічильник «відпочивав»
Микола Корецький
Як депутат Полтавської облради від партії «Батьківщина», організував свято для Асоціації інвалідів дитинства «Новий дім»
Віктор Крук
«Мені наснився дивний сон. А може віщий?»
Богдан Лазоренко
Токсична змова у Кременчуці: сморід, гроші та нафтова мафія під «кришою» влади Малецького
Богдан Лазоренко
Кінець близько. Хто ж фінансує роботу ворожого сайту “КременчукТудей” та поливає брудом опонентів міської влади?
Всеукраїнське об‘єднання «Батьківщина»
Тарифи на світло потрібно зменшувати, а не підвищувати, – Юлія Тимошенко
Віктор Крук
Як українці ведуться на російські фейки та розповсюджують кремлівські наративи і чи можна цьому протидіяти
Колектив АТ «КСЗ»
Пам'яті старшого майстра ОЦЛВ «КСЗ» Максима Литковича, який загинув на війні
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в умовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Надзвичайні новини, Полтавщина, Україна, Світ

Житель Кременчука разом із подругою, які готували два вибухи у Тернополі, постануть перед судом

Сьогодні, 15:31 Переглядів: 118

 

Обвинуваченим загрожує до 12 років ув'язнення з конфіскацією майна

Співробітники Служби безпеки України скерували до суду обвинувальний акт щодо 42-річного кременчуківця та його 30-річної наркозалежної подруги, які на замовлення російських спецслужб готували одразу два вибухи у середмісті. Про це інформують у пресслужбі Управління СБУ у Тернопільській області.

 

За даними слідства, на підозрюваних російські куратори вийшли через Telegram, коли ті шукали можливість легкого заробітку. Спочатку пара збиралася встановити саморобний вибуховий пристрій біля службового авто працівників територіального центру комплектування. Після того, як вибухівка здетонувала б, і на місце приїхали рятувальники, мала спрацювати друга бомба. Таким чином обвинувачені збиралися поранити чи вбити якомога більше військових і цивільних.

 

Пара орендувала в Тернополі квартиру, де й зберігала дві вибухівки, споряджені гайками та обладнані дистанційними підривачами. Оперативникам СБУ вдалося викрили агентів на етапі підготовки теракту, затримати їх та вилучити вибухівку.

 

Обох судитимуть за ч. 2 ст. 258 та ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України. Їм загрожує до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, затримали обвинувачених наприкінці березня. Їм повідомили по підозру та взяли під варту. Адвокати жінки намагалися змінити запобіжний захід на домашній арешт, проте суд відхилив це клопотання.

0
Автор: Яна Гудзь Джерело фото: СБУ
Теги: теракт вибухи СБУ
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 6 від 6 лютого 2025)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 5 від 30 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 4 від 23 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 3 від 16 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 2 від 9 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх