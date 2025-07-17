Житель Кременчука разом із подругою, які готували два вибухи у Тернополі, постануть перед судом

Сьогодні, 15:31 Переглядів: 118

Обвинуваченим загрожує до 12 років ув'язнення з конфіскацією майна

Співробітники Служби безпеки України скерували до суду обвинувальний акт щодо 42-річного кременчуківця та його 30-річної наркозалежної подруги, які на замовлення російських спецслужб готували одразу два вибухи у середмісті. Про це інформують у пресслужбі Управління СБУ у Тернопільській області.

За даними слідства, на підозрюваних російські куратори вийшли через Telegram, коли ті шукали можливість легкого заробітку. Спочатку пара збиралася встановити саморобний вибуховий пристрій біля службового авто працівників територіального центру комплектування. Після того, як вибухівка здетонувала б, і на місце приїхали рятувальники, мала спрацювати друга бомба. Таким чином обвинувачені збиралися поранити чи вбити якомога більше військових і цивільних.

Пара орендувала в Тернополі квартиру, де й зберігала дві вибухівки, споряджені гайками та обладнані дистанційними підривачами. Оперативникам СБУ вдалося викрили агентів на етапі підготовки теракту, затримати їх та вилучити вибухівку.

Обох судитимуть за ч. 2 ст. 258 та ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України. Їм загрожує до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, затримали обвинувачених наприкінці березня. Їм повідомили по підозру та взяли під варту. Адвокати жінки намагалися змінити запобіжний захід на домашній арешт, проте суд відхилив це клопотання.