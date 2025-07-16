На Полтавщині у ставку знайшли тіло чоловіка

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15 липня у Миргородському районі в ставку в селі Велика Грем’яча знайшли тіло чоловіка. Про його зникнення поліції повідомила мешканка села 15 липня, близько 18.30. Про це написали у поліції Полтавщини.

За словами заявниці, що чоловік пішов відпочивати до ставка та не повернувся. Під час пошуку чоловіка правоохоронці виявили на березі ставка його особисті речі. Згодом у водоймі виявили й самого чоловіка без ознак життя.

Під час візуального огляду тіла померлого слідів насильницької смерті не виявлено. Для встановлення причини смерті призначено судово-медичну експертизу.

Слідчі розслідують справу в рамках відкритого кримінального провадження за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, 5 липня в селі Пацали Чорнухинської громади Лубенського району у місцевій водоймі знайшли тіло чоловіка без ознак життя.