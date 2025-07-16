У Миргороді невідомі облили фарбою могилу на кладовищі

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У понеділок, 14 липня, у Миргороді на одному з кладовищ невідомі облили фарбою пам’ятник. Про це інформують у пресслужбі Головного управління Національної поліції у Полтавській області.

Нині відомо, що за фактом звернення поліція порушила кримінальне провадження за ч. 1 ст. 297 Кримінального кодексу України — наруга над могилою. Нині слідчі встановлюють осіб, які можуть бути причетними до скоєного.

У поліції просять усіх, хто має будь-яку інформацію щодо події, повідомити до правоохоронних органів за телефонами (099) 657-63-03 або «102».



Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, що на Полтавщині чоловік вкрав труби з могили на кладовищі та обміняв їх на пляшку алкоголю.