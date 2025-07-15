У Полтаві на перехресті автівка збила пішохода — чоловік загинув

14 липня, близько 19.00 на перехресті вулиць Олеся Гончара та Сінної у Полтаві сталася дорожньо-транспортна пригода. Про це повідомила пресслужба Головного управління Нацполіції у Полтавській області.
За попередньою версією слідства, автомобіль Toyota, під керуванням 58-річного водія, наїхав на 74-річного пішохода. Від отриманих травм чоловік загинув на місці.
За цим фактом слідчим підрозділом поліції області розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху особами, які керують транспортними засобами, що спричинило смерть потерпілого) Кримінального кодексу України.
Причини та обставини дорожньо-транспортної пригоди встановлює слідство.
Нагадаємо, 11 липня в селі Камʼяні Потоки Кременчуцького району автівка збила пішохода — постраждалий неповнолітній потрапив до лікарні.
Раніше ми писали, що у Полтаві Skoda збила 85-річного пішохода — чоловік потрапив до лікарні.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.