У Полтаві на перехресті автівка збила пішохода — чоловік загинув

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14 липня, близько 19.00 на перехресті вулиць Олеся Гончара та Сінної у Полтаві сталася дорожньо-транспортна пригода. Про це повідомила пресслужба Головного управління Нацполіції у Полтавській області.

За попередньою версією слідства, автомобіль Toyota, під керуванням 58-річного водія, наїхав на 74-річного пішохода. Від отриманих травм чоловік загинув на місці.

За цим фактом слідчим підрозділом поліції області розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху особами, які керують транспортними засобами, що спричинило смерть потерпілого) Кримінального кодексу України.

Причини та обставини дорожньо-транспортної пригоди встановлює слідство.

Нагадаємо, 11 липня в селі Камʼяні Потоки Кременчуцького району автівка збила пішохода — постраждалий неповнолітній потрапив до лікарні.

Раніше ми писали, що у Полтаві Skoda збила 85-річного пішохода — чоловік потрапив до лікарні.