Спроба підкупу суддів у Полтаві: вирок адвокатам і помічнику юриста оскаржать в апеляції

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду відкрила провадження щодо оскарження вироку у справі про спробу підкупу суддів Київського райсуду Полтави та Полтавського апеляційного суду. Про це 9 липня повідомило видання «Слово і діло».
Йдеться про вирок, ухвалений ВАКС 28 травня 2025 року. Тоді суд визнав винними адвокатів Володимира Костенка й Олега Бутиріна, а також помічника юриста Максима Садошенка.
За вироком:
Сторона захисту подала скарги на цей вирок. Апеляційна палата ВАКС надала строк до 20 липня 2025 року для подання можливих заперечень.
Як усе було:
За версією обвинувачення, громадянин звернувся до юриста по допомогу у справі щодо водіння в нетверезому стані. Замість правової підтримки йому запропонували «вирішити питання» з суддею за гроші. У справу втягнули двох адвокатів. Після передачі $1500 «на скасування» рішення в апеляції, правоохоронці задокументували злочин і вручили трьом фігурантам підозри.
Зауважимо також, що суддя, який отримав хабар — голова Полтавського апеляційного суду Сергій Гальонкін. Торік у червні Третя дисциплінарна палата Вищої ради правосуддя звільнила його із посади судді.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.