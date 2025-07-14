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Спроба підкупу суддів у Полтаві: вирок адвокатам і помічнику юриста оскаржать в апеляції

Сьогодні, 13:03 Переглядів: 117

 Антикорупційний суд раніше призначив їм до 4,5 років ув’язнення і конфіскував гроші

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду відкрила провадження щодо оскарження вироку у справі про спробу підкупу суддів Київського райсуду Полтави та Полтавського апеляційного суду. Про це 9 липня повідомило видання «Слово і діло».

Йдеться про вирок, ухвалений ВАКС 28 травня 2025 року. Тоді суд визнав винними адвокатів Володимира Костенка й Олега Бутиріна, а також помічника юриста Максима Садошенка.

За вироком:

  • Костенко отримав 4,5 роки ув’язнення, з конфіскацією $130 450 та €6750, а також заборону займатись адвокатською діяльністю протягом 3 років.
  • Бутирін та Садошенко — по 4 роки і 8 місяців. Із Садошенка також конфіскували $7200.
  • Суд конфіскував і частину майна обвинувачених.

Сторона захисту подала скарги на цей вирок. Апеляційна палата ВАКС надала строк до 20 липня 2025 року для подання можливих заперечень.

Як усе було:

За версією обвинувачення, громадянин звернувся до юриста по допомогу у справі щодо водіння в нетверезому стані. Замість правової підтримки йому запропонували «вирішити питання» з суддею за гроші. У справу втягнули двох адвокатів. Після передачі $1500 «на скасування» рішення в апеляції, правоохоронці задокументували злочин і вручили трьом фігурантам підозри.

Зауважимо також, що суддя, який отримав хабар — голова Полтавського апеляційного суду Сергій Гальонкін. Торік у червні Третя дисциплінарна палата Вищої ради правосуддя звільнила його із посади судді.

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Автор: Руслана Горгола
Теги: ВАКС судова справа апеляція підкуп
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