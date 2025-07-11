У лісі біля Яресьок знайшли літню жінку

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10 липня у селі Яреськи Шишацької громади Миргородського району рятувальники знайшли літню жінку, яка загубилася в лісі. Про це стало відомо з оперативного зведення Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у Полтавській області.

Повідомлення про зникнення надійшло близько 17.00. На пошуки виїхало чергове відділення рятувальників. Жінку вдалося знайти живою. Її стан задовільний.

У пошуково-рятувальній операції брала участь одна пожежна машина АЦ-ЗІЛ-2,4 т (6×6) та 3 ДПРП.

Нагадаємо, що взимку на Полтавщині пенсіонер разом з онукою заблукали в лісі — знайшли їх правоохоронці аж наступного дня.