На Полтавщині внаслідок падіння уламків безпілотника пошкоджено будівлі і авто: фото

Сьогодні, 07:54 Переглядів: 383 Коментарів: 1

Постраждалих немає, кажуть в ОВА

У Лубенському районі внаслідок падіння уламків російського безпілотника сталась пожежа житлового будинку та легкового автомобіля. Про це повідомив начальник Полтавської обласної військової адміністрації Володимир Когут 15 травня.

Пожежу локалізовано. Також було пошкоджено будівлі та споруди інших домогосподарств. Постраждалих немає, йдеться у дописі.

Нагадаємо, у ніч на 14 травня (із 19.30 13-го травня) російські війська атакували Україну балістичною ракетою Іскандер-М/KN-23 із Криму та 145-ма ударними БпЛА типу Shahed та дронами-імітаторами інших типів.