Російські сім’ї незаконно усиновлюють дітей з Донбасу

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У рф не припиняється практика незаконного усиновлення дітей з Донбасу російськими сім’ями. Про це інформує Головне управління розвідки Міністерства оборони України. 14 липня губернатор московської області воробйов анонсував завершення процедури «передачі 9 дітей з «ДНР» під опіку родинам з підмосков’я».

У росії розширюють масштаби військової підготовки для дітей. У бєлгороді та бєлгородській області відкрили 500 кадетських класів та близько 1000 юноармійських класів. Також у російському бєлгороді на базі місцевого відділення ДОСААФ відкрилися курси початкової військової підготовки для тих, хто бажає служити в армії, однак не має відповідного досвіду. Випускників курсів схиляють до підписання контракту з зс рф.

Наближення зони бойових дій до кордону бєлгородської області змушує місцеву владу переносити низку об’єктів, пов’язаних із війною, в глибину російської території. Зокрема, так званий «пункт прийому біженців» (а по суті – насильно переміщених людей) передислокований із району поблизу селища Нєхотєєвка до СМТ Октябрьский.

Логістика прийому людей залишається без змін: після оформлення «біженці» направляються у приміщення спортивного комплексу «Віраж» (критий картодром). З початку війни через пункт пройшли 6,5 тис. людей, в тому числі 1,4 тис. дітей.