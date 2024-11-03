«На щиті» до Глобиного повернувся військовослужбовець Олексій Костирський

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У понеділок, 4 листопада, у Глобиному на Кременчуччині прощаються із загиблим на війні військовослужбовцем Олексієм Костирським. Про це інформує пресслужба Глобинської міської ради.

Церемонія прощання із полеглим бійцем розпочнеться о 10.00 біля пам’ятника Захисникам України (скульптурне зображення святого Архистратига Михаїла, вул. Центральна).

У міській раді закликали громадян прийти завчасно та провести Олексія Костирського «живим коридором» вулицями Травневою і Центральною. Після цього о 10.30 у Свято-Миколаївському храмі відбудеться панахида за загиблим.

Об 11.00 прощання із полеглим бійцем відбудеться у батьківській садибі за адресою м. Глобине, вул.Василя Устимовича (колишня Олега Кошового), 82.

Також у місті 4 листопада оголосили днем жалоби. Цього дня на території громади будуть приспущені прапори на адміністративних будівлях, будинках і спорудах комунальної власності, а також скасують усі святково-розважальні заходи.

Редакція «Кременчуцького Телеграфа» висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого.