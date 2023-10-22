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Смачна й розвариста: як зберегти картоплю в квартирі, щоб вона не пропала

Сьогодні, 12:15 Переглядів: 63



Картопля - один із найпоширеніших овочів в українській кухні. Вона смачна, ситна і корисна, але вимагає особливих умов для зберігання. Якщо ви не маєте можливості тримати картоплю в погребі або на дачі, то можете зберігати її в квартирі





Щоб картопля не пропала та не втратила своїх корисних якостей та смаку, треба дотримуватись деяких правил. Перед зберіганням картоплю необхідно перебрати та позбутися гнилої, зеленої та порізаної, бо вона може зіпсувати іншу. Для зберігання потрібне темне, прохолодне, сухе приміщення. Ідеальна температура – 4-5 °C, а вологість 80%. У таких умовах продукт не буде проростати, мерзнути та зеленіти.

Краще картоплю засипати не в мішок, а у дерев’яні ящики. Якщо на балконі дуже холодно, мішок чи ящик можна вкутати теплими речами. На кухні картоплю теж можна тримати, але ставити її потрібно подалі від плити і раковини.

Картоплю не слід зберігати поруч з іншими овочами та фруктами, особливо з цибулею та яблуками. Вони виділяють етилен, який сприяє дозріванню та проростанню картоплі. Єдиний овоч, який може зберігатися поруч із картоплею - це буряк.

Якщо картопля почала проростати, то її можна очистити від вічок та використати для приготування страв. Але якщо вона позеленіла або запріла, то її краще викинути, бо така картопля може бути отруйною.

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