7000 євро за зняття з обліку: суд у Полтаві арештував майно підозрюваного в пособництві ТЦК та СП

Сьогодні, 13:31 Переглядів: 663

1 грудня Шевченківський районний суд Полтави наклав арешт на майно фігуранта справи про корупційну схему виключення з військового обліку. Про це йдеться в ухвалах суду.

За даними слідства, у кримінальному провадженні розслідують дії посадовців територіальних центрів комплектування та соцпідтримки та військовослужбовців, які за попередньою змовою, організували механізм зняття чоловіків з військового обліку, оформлення «непридатності» та надання відстрочки від служби за гроші.

Слідство вважає, що фігурант, житель Полтавщини, діяв як посередник і посилався на знайомства серед керівництва київського ТЦК та військово-лікарських комісій. У телефонній розмові він запропонував військовозобов’язаному «вирішити питання» — зняти його з розшуку, оформити документи про проходження ВЛК без фактичного огляду, визнати непридатним до служби у воєнний стан і зняти з військового обліку за 7000 євро.

13 листопада чоловік, якому запропонували ці «послуги», звернувся до правоохоронців і почав діяти під їх контролем.

25 листопада, за версією слідства, посередник призначив зустріч на майданчику АЗС «AMIC Energy» біля Пирятина, де мав отримати частину суми — 1700 доларів США як аванс. Після передачі грошей його затримали за ст. 208 КПК.

Під час особистого обшуку у нього вилучили гроші, документи, банківську карточку і телефон.

26 листопада вилучене майно визнали речовими доказами у провадженні. 1 грудня суд наклав на нього арешт — заборонив користуватися, розпоряджатися та відчужувати до окремого рішення. Захист просив не арештовувати банківську картку, але суд ці доводи не підтримав.

Також під час обшуку в його будинку правоохоронці знайшли п’ять аркушів паперу з відтисками печаток «Міністерство оборони України». Ці документи суд також арештував як речові докази.

Фігуранту повідомили про підозру за ч.5 ст. 27, ч.3 ст. 368 КК України (пособництво в одержанні неправомірної вигоди службовою особою за попередньою змовою групою осіб). Йому обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

