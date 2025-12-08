Олена Шуляк
Олена Шуляк: У 2026 році держава продовжить виплати молодим лікарям у сільській місцевості
ГО "Захист держави"
Кременчук вшановує тих, хто тримає тил і оборону
Микола Корецький
Як депутат Полтавської облради від партії «Батьківщина», підтримав ініціативу волонтерів для школи-інтернату
Богдан Лазоренко
Розслідування помножене на нуль: чи буде правосуддя у справі кременчуцької «нафтової мафії»?
Микола Княжицький
Справді незалежними мають бути всі правоохоронні органи
Мирослава УКРАЇНСЬКА
«Українські книжки спалювали ще й новини з цього робили»
Сабіна Юркіна
Чому я не боюся. І чому нормально — боятися
Анатолій Василенко
Коли газовий рахунок кусається: борг — зростав, коли лічильник «відпочивав»
Віктор Крук
«Мені наснився дивний сон. А може віщий?»
Богдан Лазоренко
Токсична змова у Кременчуці: сморід, гроші та нафтова мафія під «кришою» влади Малецького
Богдан Лазоренко
Кінець близько. Хто ж фінансує роботу ворожого сайту “КременчукТудей” та поливає брудом опонентів міської влади?
Всеукраїнське об‘єднання «Батьківщина»
Тарифи на світло потрібно зменшувати, а не підвищувати, – Юлія Тимошенко
Віктор Крук
Як українці ведуться на російські фейки та розповсюджують кремлівські наративи і чи можна цьому протидіяти
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в умовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Топ новина, Полтавщина, Війна

7000 євро за зняття з обліку: суд у Полтаві арештував майно підозрюваного в пособництві ТЦК та СП

Сьогодні, 13:31 Переглядів: 663

Він отримав 1700 доларів авансу

1 грудня Шевченківський районний суд Полтави наклав арешт на майно фігуранта справи про корупційну схему виключення з військового обліку. Про це йдеться в ухвалах суду.

За даними слідства, у кримінальному провадженні розслідують дії посадовців територіальних центрів комплектування та соцпідтримки та військовослужбовців, які за попередньою змовою, організували механізм зняття чоловіків з військового обліку, оформлення «непридатності» та надання відстрочки від служби за гроші.

Слідство вважає, що фігурант, житель Полтавщини, діяв як посередник і посилався на знайомства серед керівництва київського ТЦК та військово-лікарських комісій. У телефонній розмові він запропонував військовозобов’язаному «вирішити питання» — зняти його з розшуку, оформити документи про проходження ВЛК без фактичного огляду, визнати непридатним до служби у воєнний стан і зняти з військового обліку за 7000 євро.

13 листопада чоловік, якому запропонували ці «послуги», звернувся до правоохоронців і почав діяти під їх контролем.

25 листопада, за версією слідства, посередник призначив зустріч на майданчику АЗС «AMIC Energy» біля Пирятина, де мав отримати частину суми — 1700 доларів США як аванс. Після передачі грошей його затримали за ст. 208 КПК.

Під час особистого обшуку у нього вилучили гроші, документи, банківську карточку і телефон.

26 листопада вилучене майно визнали речовими доказами у провадженні. 1 грудня суд наклав на нього арешт — заборонив користуватися, розпоряджатися та відчужувати до окремого рішення. Захист просив не арештовувати банківську картку, але суд ці доводи не підтримав.

Також під час обшуку в його будинку правоохоронці знайшли п’ять аркушів паперу з відтисками печаток «Міністерство оборони України». Ці документи суд також арештував як речові докази.

Фігуранту повідомили про підозру за ч.5 ст. 27, ч.3 ст. 368 КК України (пособництво в одержанні неправомірної вигоди службовою особою за попередньою змовою групою осіб). Йому обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо, у листопаді суд продовжив арешт кременчуцькій адвокатці, яку підозрюють у перешкоджанні мобілізації.

0
Автор: Телеграф
Теги: військовий облік суд
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 6 від 6 лютого 2025)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 5 від 30 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 4 від 23 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 3 від 16 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 2 від 9 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх