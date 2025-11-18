Зимові канікули у кременчуцьких школах: коли почнуться та скільки триватимуть

Сьогодні, 11:52 Переглядів: 514

Кременчук отримав рекомендації від області почати зимові канікули у школах раніше, проте місто поки притримується наданих раніше рекомендацій щодо початку та тривалості зимових канікул від Міністерства освіти і науки. Про це журналістам «Кременчуцького Телеграфа» розповіла т. в. о. директора кременчуцького департаменту освіти Світлана Михайленко.

За її словами, від обласного департаменту освіти дійсно надійшли рекомендації розпочати зимові канікули раніше. Проте рішення у цьому питанні лежить на органах місцевого самоврядування.

— Я доведу цю інформацію міському голові, і тоді вже буде прийматися рішення. Поки ж ми притримуємося рекомендацій, наданих раніше Міністерством освіти і науки: відповідно до них, зимові канікули триватимуть з 29 грудня по 11 січня, — розповіла Михайленко.

Водночас, як «Кременчуцькому Телеграфу» стало відомо із власних джерел, у Полтаві сьогодні відбудеться нарада щодо визначення тривалості зимових канікул.

Нагадаємо, у зв’язку із тривалими погодинними відключеннями світла у кременчуцьких школах тривалість уроків скоротили до 30 хвилин.



