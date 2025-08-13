Олена Шуляк
Топ новина, Кременчук, Війна

Ветерана війни, який пересувається на кріслі колісному, подали в СЗЧ

Сьогодні, 13:31 Переглядів: 420

Сергій Дем’янчук збирається наймати адвоката, щоб вирішити це питання законним шляхом

Сергій Дем’янчук — ветеран війни, який отримав важке поранення й пересувається на кріслі колісному. Чоловік став відомим кременчужанам після того, як почав збирати гроші у громадських місцях і його історію розповів «Кременчуцький Телеграф».

Спочатку Сергій збирав гроші для себе, щоб пройти лікування. Після того, як влаштувався на реабілітацію у кременчуцький шпиталь, всі зібрані кошти вирішив передавати на потреби військовослужбовців.

Щодня колишній військовий виїжджає на кріслі колісному в громадські місця, під великі супермаркети або Макдональдз, щоб привертати увагу й збирати донати.

Щотижня Сергій передає місцевим волонтерам зібрані кошти, які спрямовують на виготовлення скоб, придбання необхідного військового обладнання, або на закупівлю цигарок, продуктів, сіток чи засобів від комах — всього, що просять хлопці.

 Вчора Сергій Дем’янчук повідомив нашому виданню про те, що командування бригади, де він проходив службу, подало його в СЗЧ:

— Я й досі не оформив пенсію з інвалідності. Проте займаюся цим питанням. Минулого тижня особисто спілкувався з представником бригади, який консультував із бюрократичних питань, а вчора отримав повідомлення, що командування подало мене в СЗЧ.

Важкопоранений військовий Сергій Дем’янчук продовжує донатити на ЗСУ

Ветеран обурений й підкреслює, що пішов воювати добровольцем, залишив здоров’я на війні, зараз робить все, щоб підтримати хлопців, допомогти ЗСУ.

— Мене принизили. Поставили в один ряд з тими, хто ховається й відмовляється від проходження служби й захисту країни! Ганьба такому командуванню! Ганьба такому ставленню до ветеранів! Це робиться для того, щоб не платити гроші…

Наразі Сергій Дем’янчук збирається наймати адвоката, щоб вирішити це питання законним шляхом, проте він не розуміє, чому країна відвертається від нього.

— Маю багато відгуків від хлопців, багато подяк за допомогу. А тепер гроші, які я міг спрямувати на ЗСУ, змушений буду витратити на адвоката. Не розумію, як можна так ставитися до ветеранів війни…
Автор: Мирослава Українська
