Ветерана війни, який пересувається на кріслі колісному, подали в СЗЧ

Сергій Дем’янчук — ветеран війни, який отримав важке поранення й пересувається на кріслі колісному. Чоловік став відомим кременчужанам після того, як почав збирати гроші у громадських місцях і його історію розповів «Кременчуцький Телеграф».
Спочатку Сергій збирав гроші для себе, щоб пройти лікування. Після того, як влаштувався на реабілітацію у кременчуцький шпиталь, всі зібрані кошти вирішив передавати на потреби військовослужбовців.
Щодня колишній військовий виїжджає на кріслі колісному в громадські місця, під великі супермаркети або Макдональдз, щоб привертати увагу й збирати донати.
Щотижня Сергій передає місцевим волонтерам зібрані кошти, які спрямовують на виготовлення скоб, придбання необхідного військового обладнання, або на закупівлю цигарок, продуктів, сіток чи засобів від комах — всього, що просять хлопці.
Вчора Сергій Дем’янчук повідомив нашому виданню про те, що командування бригади, де він проходив службу, подало його в СЗЧ:
Важкопоранений військовий Сергій Дем’янчук продовжує донатити на ЗСУ
Ветеран обурений й підкреслює, що пішов воювати добровольцем, залишив здоров’я на війні, зараз робить все, щоб підтримати хлопців, допомогти ЗСУ.
Наразі Сергій Дем’янчук збирається наймати адвоката, щоб вирішити це питання законним шляхом, проте він не розуміє, чому країна відвертається від нього.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.