Олена Шуляк
Олена Шуляк розповіла, як зміниться житлова політика в Україні
Мирослава УКРАЇНСЬКА
"Українські книжки зпалювали ще й новини з цього робили"
Сабіна Юркіна
Чому я не боюся. І чому нормально — боятися
Анатолій Василенко
Коли газовий рахунок кусається: борг — зростав, коли лічильник «відпочивав»
Микола Корецький
Як депутат Полтавської облради від партії «Батьківщина», організував свято для Асоціації інвалідів дитинства «Новий дім»
Віктор Крук
«Мені наснився дивний сон. А може віщий?»
Богдан Лазоренко
Токсична змова у Кременчуці: сморід, гроші та нафтова мафія під «кришою» влади Малецького
Богдан Лазоренко
Кінець близько. Хто ж фінансує роботу ворожого сайту “КременчукТудей” та поливає брудом опонентів міської влади?
Всеукраїнське об‘єднання «Батьківщина»
Тарифи на світло потрібно зменшувати, а не підвищувати, – Юлія Тимошенко
Віктор Крук
Як українці ведуться на російські фейки та розповсюджують кремлівські наративи і чи можна цьому протидіяти
Колектив АТ «КСЗ»
Пам'яті старшого майстра ОЦЛВ «КСЗ» Максима Литковича, який загинув на війні
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в умовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Топ новина, Кременчук, Війна

Майорітиме доти, доки в Україну не повернеться останній полонений: у Кременчуці біля РВА підняли Прапор Надії

Сьогодні, 12:02 Переглядів: 318

 

Піднімав прапор житель Кременчука, Герой України Олександр Кроковець

Сьогодні, 22 липня, о 9.00 біля приміщення Кременчуцької райвійськадміністрації відбулося урочисте підняття Прапору Надії — символ нагадування про військових, які перебувають у полоні.

З урочистим словом виступили заступник начальника Кременчуцької районної військової адміністрації Віктор Самоленко, голова Кременчуцької районної ради Марія Іванченко та Герой України, позаштатний радник начальника Кременчуцької районної військової адміністрації Олександр Кроковець.

 

Віктор Самойленко сказав, що пам’ятати кожного, хто досі перебуває в полоні або вважається зниклим безвісти — це спільний обов’язок усіх тих, хто чекає на них вдома.

— Нехай цей стяг стане символом надії для тих, хто чекає, і вірою для тих, хто бореться, — виступила Марія Іванченко.

А Олександр Кроковець розповів, що у нього вже понад рік вважаються зниклими безвісти брат та племінник. Він щиро вірить, що вони живі і обов'язково повернуться додому.

Під звуки Гімну України підняли Прапор Надії Олександр Кроковець та Віктор Самойленко.

Ініціював встановлення цих прапорів в Україні командир морпіхів із Полтави Сергій Волинський: торік у День Державного прапора, 23 серпня, він опублікував відповідну петицію. 

— Цей прапор покликаний стати новим символом боротьби за кожного нашого полоненого. Я пропоную вивішувати чорно-білий прапор під державним прапором на всіх державних установах та ключових громадських місцях. Чорний колір символізує неволю, біль та смерть в полоні, а білий — незламну надію на повернення кожного полоненого додому, — написав тоді військовий.

 

Прапор Надії залишатиметься на своєму місці доти, доки не буде звільнений останній полонений — як щоденне нагадування та заклик до дій задля звільнення усіх, хто перебуває в полоні.

Нагадаємо, минулого місяця прапор підняли на залізничному вокзалі у Кременчуці.


1
Автор: Яна Гудзь
Теги: прапор надії військовополонені повернення з полону
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 6 від 6 лютого 2025)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 5 від 30 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 4 від 23 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 3 від 16 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 2 від 9 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх