Майорітиме доти, доки в Україну не повернеться останній полонений: у Кременчуці біля РВА підняли Прапор Надії

Сьогодні, 22 липня, о 9.00 біля приміщення Кременчуцької райвійськадміністрації відбулося урочисте підняття Прапору Надії — символ нагадування про військових, які перебувають у полоні.
З урочистим словом виступили заступник начальника Кременчуцької районної військової адміністрації Віктор Самоленко, голова Кременчуцької районної ради Марія Іванченко та Герой України, позаштатний радник начальника Кременчуцької районної військової адміністрації Олександр Кроковець.
Віктор Самойленко сказав, що пам’ятати кожного, хто досі перебуває в полоні або вважається зниклим безвісти — це спільний обов’язок усіх тих, хто чекає на них вдома.
А Олександр Кроковець розповів, що у нього вже понад рік вважаються зниклими безвісти брат та племінник. Він щиро вірить, що вони живі і обов'язково повернуться додому.
Під звуки Гімну України підняли Прапор Надії Олександр Кроковець та Віктор Самойленко.
Ініціював встановлення цих прапорів в Україні командир морпіхів із Полтави Сергій Волинський: торік у День Державного прапора, 23 серпня, він опублікував відповідну петицію.
— Цей прапор покликаний стати новим символом боротьби за кожного нашого полоненого. Я пропоную вивішувати чорно-білий прапор під державним прапором на всіх державних установах та ключових громадських місцях. Чорний колір символізує неволю, біль та смерть в полоні, а білий — незламну надію на повернення кожного полоненого додому, — написав тоді військовий.
Прапор Надії залишатиметься на своєму місці доти, доки не буде звільнений останній полонений — як щоденне нагадування та заклик до дій задля звільнення усіх, хто перебуває в полоні.
Нагадаємо, минулого місяця прапор підняли на залізничному вокзалі у Кременчуці.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.