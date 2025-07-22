Майорітиме доти, доки в Україну не повернеться останній полонений: у Кременчуці біля РВА підняли Прапор Надії

Сьогодні, 12:02 Переглядів: 318

Сьогодні, 22 липня, о 9.00 біля приміщення Кременчуцької райвійськадміністрації відбулося урочисте підняття Прапору Надії — символ нагадування про військових, які перебувають у полоні.

З урочистим словом виступили заступник начальника Кременчуцької районної військової адміністрації Віктор Самоленко, голова Кременчуцької районної ради Марія Іванченко та Герой України, позаштатний радник начальника Кременчуцької районної військової адміністрації Олександр Кроковець.

Віктор Самойленко сказав, що пам’ятати кожного, хто досі перебуває в полоні або вважається зниклим безвісти — це спільний обов’язок усіх тих, хто чекає на них вдома.

— Нехай цей стяг стане символом надії для тих, хто чекає, і вірою для тих, хто бореться, — виступила Марія Іванченко.

А Олександр Кроковець розповів, що у нього вже понад рік вважаються зниклими безвісти брат та племінник. Він щиро вірить, що вони живі і обов'язково повернуться додому.

Під звуки Гімну України підняли Прапор Надії Олександр Кроковець та Віктор Самойленко.