Переселенці Кременчука відмовилися від подарунків міської влади на новий рік

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Люди вважають, що на книги витратили великі кошти, а вони того не варті, та й дітям не до вподоби. Втім, у міськраді пояснили, що грошей не витрачали, та й привітання — не від міської влади, а від міжнародної організації

До редакції «Кременчуцького Телеграфа» звернулись переселенці, що живуть у гуртожитку коледжу КрНУ на вул. Чумацький шлях, 7 з проханням звернути увагу на ситуацію, що склалась із привітанням влади переселенців.

«Добрий день, я мати двох дітей, маю статус внутрішньо переміщеної особи, живу в гуртожитку на вул. Чумацький шлях. У нас тут проживають діти різного віку. 27 грудня пан Малецький подарував нашим дітям подарунки до Нового року. Дуже великі кошти, як виявилось, витратили на ці подарунки, але вони того не варті. Тим паче — діти тут різного віку, і більшості дітей такий подарунок, м‘яко кажучи, не до вподоби. Хочу привернути вашої уваги до цього. Фото додаю. Дякую за розуміння та розповсюдження даної інформації», - написала жінка від імені переселенців гуртожитку.

Люди розповіли, що у гуртожитку мешкає 11 дітей різного віку — від 1 до 17 років. Кожному з них передали набори з чотирьох книжок у м'якій палітурці, одна з них — розмальовка. Батькам дітей, які отримали подарунки, потрібно було розписатись за отримання у спеціальній відомості. Аж тут вони побачили акт прийому-передачі, за яким їм ці книжки передавали у якості подарунків. В акті зазначено, що книжки передають дітям, що проживають у цьому гуртожитку, з нагоди відзначення новорічних та різдвяних свят.

«Коли ми побачили вартість цих книжок — ми отетеріли. Ці видання не можуть стільки коштувати! Навіщо витрачати стільки коштів? Невже немає інших потреб?» — кажуть люди.

У підсумку батьки усіх 11 дітей відмовились отримувати подарунки від міської влади, зважаючи на їх вартість. Тим більше що подаровані книжки більшості дітей не підходять за віком.

«ТелеграфЪ» намагався з'ясувати, скільки насправді коштують книжки, подаровані переселенцям. Виявилося, що у вільному доступі є тільки одна книга - «Ляльчин ніс». Вона продається на Amazon. Ціна книги — 11,45 євро, що в принципі співпадає із вартістю, зазначеною в акті прийому-передачі. Книжки, зазначені в акті, є розробкою проєкту “Читацький куточок” Міжнародної Асоціації «Крок за кроком» (International Step by step Association) у 2007 році, як і заначено на обкладинці видань. Всеукраїнський фонд «Крок за кроком» - це всеукраїнська благодійна організація, заснована Міжнародним фондом “Відродження”. Відповідно, благодійна організація передавати книжки на платній основі не може. Тоді для чого потрібен акт прийому-передачі із зазначеною вартістю книжок?

За коментарем ми звернулися до директора департаменту у справах сімей та дітей виконкому Кременчуцької міськради Андрія Макарова.

- Ви передали книжки у якості привітання дітям-переселенцям, що живуть у гуртожитку коледжу КрНУ Остроградського, разом з актом прийому-передачі книжок директору коледжу. Скажіть, будь ласка, ви закуповували ці книжки за кошти міського бюджету?

- Ні, ми не купували ці книжки. Нам їх передала організація Save the Children по акту на все місто. На всі установи — центр соціальних служб, службу у справах дітей, у місця, де живуть внутрішньо переміщені особи, ми передавали книжки за актом. Дітям ці книжки роздали. Спочатку по акту ми поставили книжки на баланс департаменту у справах сімей та дітей.

- Для чого вказані ціни в акті, якщо це безкоштовна допомога?

- Коли приходить якась допомога, вона обліковується в казначействі, її ставлять «на приход». Після розподілу ми повинні її списати, це бухгалтерські документи. Для цього і потрібні акти прийому-передачі або відомості. Ми отримали книжки безкоштовно, але вони все одно мають ціну. За такими ж актами ми передавали допомогу не тільки в гуртожиток коледжу.

- Скільки всього цих книжок ви отримали та куди ще передавали?

- Ми отримали у грудні цього року близько 3 тисячі книжок різних видів, передали їх по соціальних закладах, закладах, де живуть переселенці та дошкільних навчальних закладів.

- Скажіть, а ви знайомилися із контентом цих книжок та чи співставляли, кому їх передають, адже на прикладі гуртожитку КрНУ вийшло, що більшій частині дітей вони просто не потрібні?

- Не обов'язково розмальовки всім роздавати, можна всі віддати малій дитині, а інші книжки іншим дітям, там кілька їх видів. Тим більше у цьому гуртожитку можуть з'явитися і ще діти. Я не розумію, в чому питання і проблема.

- Проблема в тому, що переселенці не зрозуміли цього подарунка від міської влади.

- Це не подарунок від міської влади, це допомога від міжнародної організації Save the Children. Ми погодилися на цю допомогу, коли нам її запропонували, але якщо комусь не подобається — нехай не читають.