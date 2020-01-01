Як кожен кременчужанин може долучитися до боротьби проти наркозлочинності

Сегодня, 08:18 Просмотров: 1 392 Комментариев: 2

Наше місто прийняло виклик та першим в Україні готове взяти участь у пілотному проєкті «Кременчук — проти наркотиків»

















































Фото: Артем Коваленко

10 січня у Кременчуці відбулося засідання робочої групи з питань протидії наркозлочинності. До нашого міста прибули представники силових структур, громадські діячі, які у Харкові, Полтаві, Києві займаються боротьбою з наркозлочинами на локальному та державному рівнях.



Аби зрозуміти, як боротися з наркозлочинністю на рівні держави, треба прослідкувати, як це працює на рівні міста



У жовтні 2019 року в Україні створили новий орган — Управління забезпечення формування державної політики у сфері протидії наркозлочинності МВС України. Його начальниця Анна Круглова була присутньою на нараді у Кременчуці й розповіла, що у сфері державної політики планується запровадити певні заходи, які допомагатимуть вирішити проблему наркоманії на рівні держави.





Анна Круглова





Наприклад, внести зміни до Кримінального Кодексу України (введення кримінальної відповідальності за поширення інформації про наркотики з метою збуту) або ввести обов'язкове лікування для людей, які схильні до наркозалежності та проявляють насильство у сім'ї; є й ряд інших пропозицій.



Але для того, щоб ефективно боротися з розповсюдженням наркотиків на загальнодержавному рівні, треба спочатку зрозуміти, як це працює на рівні локальному. І наше місто стане першим в Україні, яке запроваджуватиме пілотний проєкт під назвою «Кременчук — проти наркотиків». Згодом ця нова програма функціонуватиме й в інших містах України.



Презентував проєкт заступник голови Державного комітету з питань телебачення та радіомовлення України Микола Білоус, який разом з Анною Кругловою входять до складу робочої групи міжвідомчого характеру, яка створена на рівні держави (до неї ввійшли представники влади, Служби безпеки України, Міністерств соціальної політики, освіти і науки, охорони здоров'я, Комітет телебачення і радіомовлення, прикордонної служби, Національної поліції та інші).





Микола Білоус



Програма «Чисте місто» з протидії наркозлочинності вже діє у Харкові і її підтримала місцева влада. Харківські представники готові передати Кременчуку свій досвід у сфері боротьби з наркозлочинами. У нашому місті для ефективної боротьби з обігом наркотиків хочуть об'єднати зусилля багатьох відомств: пропонується залучити місцеву владу, департамент освіти, управління молоді та спорту, управління охорони здоров'я, поліцію, громадські організації та інші.



У Кременчуці дійсно є соціально-економічне підґрунтя для розповсюдження наркотиків, і це на засіданні робочої групи підтвердив мер Віталій Малецький.





Він поділився своїм досвідом, як вони разом з віце-мером Дмитром Кравченком спробували замовити наркотики, і їм це вдалося буквально за 9 хвилин, а отже нагальна проблема у місті є, як і потреба її вирішувати.





- У мене провокативне питання до пана мера та його заступників. Місто готове прийняти виклик і започаткувати програму «Кременчук — проти наркотиків»? Бо це відповідальна місія, тут мова йде про комплексний підхід, - звернувся Микола Білоус до очільника Кременчука.





- Ми ж вам сказали, якщо ми тут сидимо і працюємо, то ми вже почали, - відповів Віталій Малецький.



Яка ситуація з наркозлочинністю на Полтавщині та у Кременчуці: статистика



Якщо ж говорити про ситуацію на Полтавщині, заступник начальника УПН ГУНП в Полтавській області Сергій Циганенко під час наради навів статистику за 2019 рік, за цей період було:

викрито 196 наркозбутів, з них ліквідовано 8 інтернет-магазинів;

задокументовано участь шести чоловік у розповсюдженні наркотичних засобів;

виявлено 560 фактів незаконного зберігання наркотиків;

оголошено про підозру 81 людині;

накладено арешт на кошти та майно наркозлочинців на суму 10 млн 734 тисячі грн (у порівнянні з 2017 роком був арешт тільки на 2 млн грн);

ліквідовано одну з найбільших з початку незалежності України нарколабораторію під Миргородом;

виявлено найбільший в історії України посів нарковмісного маку.





Сергій Циганенко



Що стосується Кременчука, то протягом 2019 року у місті виявили 37 фактів збуту наркотиків, 28 фактів їхнього зберігання та одну нарколабораторію.



Три блоки, за допомогою яких планується долати наркозлочинність у місті

Те, що пропонували запровадити члени робочої групи у Кременчуці, аби дати бій проблемі наркоманії, можна поділити на три блоки.



Перший блок — це первинна профілактика, яка повинна включати у себе комплексний підхід.

Тут мається на увазі проведення сучасних профілактичних тренінгів на тему наркотиків (перш за все для молоді), необхідність насаджувати думку про те, що здоровий спосіб життя зараз у тренді.





Олександр Переверзєв



Координатор по зв'язкам з громадськістю, тренер первинної профілактики ГО «Реванш» Олександр Переверзєв з Харкова розповідає:





- Ми несемо такий меседж, що здоровий спосіб життя зараз в тренді, що це модно, що це класно. Я пройшов уже більше 5000 підлітків за останні 3 місяці - 7 ,8, 9 класи.





За статистикою, вікова категорія дітей, які вживають психоактивні речовини, станом на 2020 рік становить 12-14 років. Ці речовини як правило синтетичні, вони руйнують органіку мозку, змінюють нейронні зв'язки, і людина через 3-6 місяців має необоротні процеси у своєму організмі.





- Ми побачили, що фактично ця проблема почала поширюватися, вона почала молодшати, соціалізуватися у закладах освіти, вона вийшла в інтерактивний простір, зайшла в інтернет через соціальні мережі, - прокоментував Віталій Малецький.





Тож особливо важливо у наш час, коли нова українська школа стає віртуальною, захищати дітей в інтернеті від негативу та різного роду загроз. А починається все з того, що багато молодих людей купують наркотики через інтернет та пробують їх «по приколу», думаючи, що за кілька разів нічого страшного не трапиться.



Олександр Переверзєв наголошує, що потрібно пояснювати вчителям та батькам, як розпізнати симптоми та ознаки того, що дитина почала вживати наркотичні та психоактивні речовини.





- Я проводжу батьківські збори, приходять по 150-200 батьків, з якими я ділюся своєю інформацією. Я більше 10 років був у проблемі залежності, на даний момент я майже 10 років знаходжуся у повній хімічній чистоті, я майстер спорту з плавання, адвокат, у мене класна родина, але, на жаль, проблема, залежності не пройшла повз, - ділиться своєю історією активіст.



Другий блок — це соціальне патрулювання.

У Харкові діє громадська організація під назвою Hunters.Kharkov, яка взаємодіє з поліцією. Як би добре не працювала поліція, адміністративний апарат, силами тільки цих двох відомств проблему наркоманії подолати неможливо.







Профіль організації Hunters.Kharkov у соціальній мережі Інстаграм



Активісти організації патрулюють вулиці міста та знаходять так званих «закладчиків», які залишають наркотики, та тих, хто їх з цих сховок дістає, потім повідомляють до поліції та виконують роль понятих. Завдяки таким рейдам за 5 місяців існування організації, її учасники допомогли поліцейським зробити близько 500 затримань. Організатори впевнені, що і у Кременчуці знайдуться небайдужі, які матимуть бажання займатися цією справою.



На рейди виходить десь 20-30 людей, а загалом Hunters.Kharkov налічує приблизно 60-70 людей. Серед активістів організації є колишні наркозалежні, бізнесмени, пересічні громадяни, до неї можуть долучитися усі охочі.



Але головне тут, за словами організаторів, виключити «гарячі голови», які думають, що діяльність організації — це сафарі на хворих людей. Адже у мережі є відео, де фактично ловлять наркоманів та знущаються над ними. Проте так проблеми не вирішити, тут треба працювати у правовому полі, і найкраще рішення — це відправляти наркозалежних у реабілітаційні центри (співпраця з цими центрами теж є важливою частиною програми).



Соціальні патрулі також займаються пошуком на вулицях міста реклами наркотиків та замальовуванням цих написів.



Керівник патрульної поліції Кременчука Олександр Борзенко повідомив, що у нашому місті також активно ведеться такого роду робота: поліціянти спільно з представниками громадськості замальовують на парканах, стінах будівель написи, які є адресами інтернет-магазинів з продажу наркотиків. Були вже дві хвилі: першого разу замалювали 300 дописів, другого - 200 (місяць тому).



Третій блок — це боротьба з розповсюджувачами наркотичних речовин за допомогою автоботу у Telegram.

На сьогодні 90% наркотиків продається через інтернет, зокрема через Telegram. Під час засідання гості з Харкова розповіли про те, що троє курсантів Харківського національного університету внутрішніх справ розробили чат-бот для Telegram, який називається «СтопНаркотик MRIYA» (@stopdrugsbot).





Розробники чат-боту «СтопНаркотик MRIYA»



Його суть полягає у тому, що користувачам кожного дня надходитимуть адреси телеграм-каналів, на які треба поскаржитися. Коли адміністрації Telegram надійде певна кількість таких скарг, канал заблокують.



Функціонал «СтопНаркотик MRIYA» дозволяє:

підписатися на сповіщення, які надходитимуть кожного дня, так можна допомогти блокувати канали, надсилаючи скарги на них;

якщо ви помітили адресу каналу або чату з продажу наркотиків (наприклад, напис на вулиці), її можна надіслати до чат-боту, і тоді користувачі «Стоп Наркотик MRIYA» отримають розсилку та зможуть поскаржитися на нього;

можна повідомити про телеграм-канал, веб-сайт або навіть про точку продажу у населеному пункті;

якщо виникнуть труднощі з користуванням цим ботом, у ньому можна знайти детальну інструкцію;

крім того, чат-бот дозволяє збирати, систематизувати та архівувати інформацію, що є дуже важливим для правоохоронних органів;

у «Стоп Наркотик MRIYA» працює онлайн-мапа, куди користувачі можуть завантажувати фотографії з геомітками (наразі їх там більше 5000), які ілюструють написи з рекламою наркотиків на вулицях, і ці дані будуть нанесені на онлайн-мапу.







Користувачами чат-боту «Стоп Наркотик MRIYA» можуть стати усі охочі, які готові витратити кілька хвилин та допомогти заблокувати інтернет-крамниці з продажу заборонених речовин.



У деяких випадках достатньо 20 звернень до адміністрації Telegram — і канал заблокують, хоча трапляється і так, що потрібно більше 300 подібних скарг.



За ті два дні, протягом яких члени робочої групи перебували у Кременчуці, вдалося за допомогою цього чат-боту заблокувати 4 наркоадреси, які діють безпосередньо у нашому місті.



Чат-бот «Стоп Наркотик MRIYA» презентували 19 вересня 2019 року, а на даний час за його допомогою заблокували вже більше 250 наркокрамниць, крім того, ним вже користуються більше 15 тисяч людей, які приймають участь у блокуванні адрес.





- Я дивлюся на цю програму (на чат-бот «Стоп Наркотик MRIYA» - ред.), вона для молоді може сприйматися як онлайн-гра. Тобто фактично ти стаєш на сторону світла і знищуєш темні сили, якщо так перефразувати і зрозумілою для молоді мовою сказати, - прокоментував Віталій Малецький розробку харківських курсантів. - Це та сама «Контра», але в реальності і з гарним результатом.



Тож робимо висновок, що мер Віталій Малецький прийняв виклик, став на сторону світла та готовий вести за собою у боротьбі з наркозалежністю у Кременчуці.







Члени робочої групи, які приїхали з інших міст, пообіцяли допомогти Кременчуку у розробці ефективної програми по боротьбі з наркотиками, де будуть задіяні різні департаменти та управління. Вони вже мають напрацювання офіційних та юридично грамотних взаємодій з різними структурами міста для вирішення даної проблеми. Механізм подальшої роботи нададуть Кременчуку протягом 15-20 днів, щоб місто мало бачення програми. А спеціалісти з Харкова та Полтави проведуть тренінги для журналістів, аби вони були обізнані, як правильно освітлювати цю тематику.





Члени робочої групи вірять, що запровадження проєкту «Кременчук — проти наркотиків» допоможе зберегти людей та цілі родини, а також стане гарним досвідом для інших міст України.