У шахах та шашках перемагають два Олексія

Сьогодні, 19:01 Переглядів: 88

Минулими вихідними в Кременчуцькому районі відбулися одразу два меморіали, присвячені двом ентузіастам цих видів спорту: колишньому директору шахово-шашкового клубу «Каїсса» Юрію Ямпольському в Кременчуці з шахів та Володимиру Олійнику в Горішніх Плавнях з шашок

Змагання проходили за дуже подібним сценарієм, та як не дивно закінчилися перемогами двох Олексіїв — майстра спорту з Полтави О. Соловчука в Кременчуці та кандидата в майстри спорту О. Сібякіна з Чігіріна в Горішніх Плавнях.

В Кременчуці передбачено переміг О. Соловчук з 8 очками з 9 можливих при 29 учасниках, які боролися за швейцарською системою, відірвавшись на 1,5 очка від трійки переслідувачів, які розташувалися згідно табеля о рангах та коефіцієнту Бухгольця.

На другому та третьому — кандидати в майстри спорту Володимир Кібкало з Кременчука та Микита Гетьман зі Слав’янска, котрий зараз мешкає в Кременчуці. На третьому-першорозрядник Михайло Кібкало.

Вважаю, що сам Ю. Ямпольський був би дуже радий виступу юних шахістів з «Каїсси», котрі перемогли в трьох наймолодших категоріях.

Впорядку зростання за віком це Роман Новосел, Кирило Лишайов та Віталій Дацюк.

Чому би він зовсім був не радий, це тому, що тури турніру не висвітлювалися на міжнародної шахової платформі «Chess Rezalp», що завжди відбувається, коли головним суддею змагань сам себе призначає президент Полтавської обласної федерації шахів Григорій Щербов.

Турнір з шашок в 8 турів за швейцарською системою при 17 учасниках був більше непередбаченим, хоча в ньому з початку лідирували два кандидата в майстри спорту — Олександр Ібрагімов зі Сміли та Олексій Сібякін з Чигіріна, котрі йшли по очкам нога в ногу та в 5-му турі зіграли між собою в ниччю.

До останнього туру на місце в тройці претендував кандидат в майстри спорту з Кременчука Володимир Мількін, котрий в останньому турі грав з «антигероєм» обох турнірів, котрі проходили послідовно в Кременчуці та Горішніх Плавнях — Георгієм Горголою, кандидатом в майстри спорту з обох видів з Біликів.

В Кременчуці Георгій засмучав В. Кібкало, перегравши останнього в гострому протистоянні та лишивши чистого другого місця.

В партії з В.Мількіним Георгій спочатку мав перевагу, та кременчужанин знайшов красивий удар, віддавши дві шашки та прорвавшись в дамки, та потім в цейтноті не знайшов захисний хід, який спасав дамку та приводив партію до нічиї або перемоги.

Тому в підсумку з 4-я очками розташувався в першої половині таблиці, поруч з відкриттям турніру в десятеро молодшим за нього, восьмирічним — Марком Красноплахтичем, котрий є учнем Георгія, та якого тренер переміг в передостанньому турі.

В підсумку Георгій з 6 очками став другим, випередивши за коефіцієнтом Бухгольця О. Ібрагімова, котрий завершив партію внічию з невідступним козельщанином Василем Перепелицею.

Кубок отримав О. Сібякін, котрий перемогою зупинив бурний фініш одного з хазяїв змагань Андрія Микитіна.

Успішному проведенню турніру багато посприяв голова федерації шахів та шашок Кременчуцького району Тарас Зінченко.

В кременчуцькому шаховому турнірі вже в останньому турі також було протистояння тренера «Каїсси» Тараса Дацюка з його учнем Михайлом Кібкало в гострому цейтноті у першого, в котрому переміг учень.

Як у шахах, так і в шашках підростає талановита молодь, котра заявляє про себе в повний голос. Наступний шаховий турнір — це відкритий Кубок «ШШК» «Каїсси» з бліцу, який відбудеться в клубі 29 листопада о 10.00.