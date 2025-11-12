Одинадцята поразка полтавців. Повна перевага суперника. Найбільш змістовна гра суперника

Національна ліга U-19. 12 тур. 7 листопада. Стадіон УСБ «Святошин». Арбітр — Іван Коваль. «Шахтар U-19» (Донецьк): Баглай, Шелекета, Гарабажій, Вергун, Стрільчук, Сметана (Середа, 66), Петрук (Дериконь, 69), Тютюнов (Балакай, 66), Цуканов (Чорненький, 76), Канте, Зубрій (Гармаш, 76). СК «Полтава U -19»: Безпрозванний, Василюк, Опришко, Троян (Гайдук, 72), Медведєв, Жадан, Старушко, Комарницький (Бабич, 66), Зіняр (Кравченко,89), Прокопенко (Білан, 89), Степанов (Пустовіт, 46). Голи: 1:0 — Петрук (11), 2:0 — Гарабажій (34), 3:0 — Вергун (65).

З одинадцяти команд, яким СК «Полтава» поступилася у першому для себе чемпіонаті України U-19, гра ровесників з донецького «Шахтаря» була найбільш змістовною. Суперник на полі стадіону у київському «Святошині» підтвердив, що недарма колектив тренера Олексію Бєліка посідає на тепер перше місце в турнірній таблиці.

З цим твердженням погодився і старший тренер полтавської команди Ігор Климовський:

— Цілком погоджуюсь з вами. «Шахтар» серед всіх інших колективів ліги, з якими ми вже грали, показав найкращий футбол. Ми й до початку знали, що протистояти їм буде дуже нелегко, але вже в ході поєдинку одразу зрозуміли, що шансів на позитивний підсумок для нас дуже й дуже мало. Так і сталося. Але ми і самі, відверто кажучи, допомагали супернику, коли допускали досить серйозні помилки в захисті. Молоді футболісти донецького «Шахтаря» демонстрували як перевагу в індивідуальній майстерності, так і в командній грі. Нашим хлопцям справді дуже тяжко наступний крок від дитячого футболу — перехід до юнацького футболу. А повчитися у ровесників з донецького клубу нашим хлопцям справді є чому.

Про тотальну перевагу донеччан над полтавцями свідчать деякі цифрові підсумки. Уявіть тільки, футболісти «Шахтаря» за два тайми загрожували воротам Артема Безпрозванного 37(!!!) разів. Скільки ж турбували воротаря суперника гравці нашої команди? Важко уявити, але — ЖОДНОГО разу. Жодного! Були лише спроби наблизитися до володінь Ростислава Баглая, пару разів справа доходила до прострільних передач, але все це було невдало. Так само малоефективними були намагання гостей загострити ситуацію розіграшами зі стандартів. Але таких ситуацій теж було дуже й дуже мало.

Натомість молоді гірники практично кожну свою атаку доводили до удару. І те, що вони відзначилися лише три рази — певною мірою заслуга воротаря «Полтави» Артема Безпрозванного. Зокрема, Артем парирував небезпечні удари Віктора Цуканова, Канте, наприкінці матчу — спробу пробити під поперечину Гармаша. До речі, Канте з 12 забитими голами очолює зараз гонку бомбардирів, ну, а лідер півзахисту Віктор Цуканов, а його можна назвати мозковим центром молодої команди, вже встиг засвітитися за головну команду.

Господарі проводили різноманітні атаки, діяли на пристойній швидкості, міняли фланги при наступальних діях, намагалися вийти на ударні позиції і через центр карного майданчика. На 11 хвилині вдалі дії на лівому фланзі Дмитра Стрільчука закінчилися його прострільною передачею на протилежний кут воротарського майданчика, де ніхто із захисників не завадив Денису Петруку з досить гострого кута завдати прицільного удару.

Два наступні голи донеччани забивали після розіграшу кутових. Причому, в обох випадках відзначалися центральні захисника «Шахтаря», які йшли на завершення розіграшів цих стандартів. Ще одна деталь об’єднує ці голи — пасивна гра захисників «Полтави». Спочатку вони дозволили Антону Гарабажію несильно пробити в дальній кут воріт десь з кута воротарського. А в іншому випадку Іван Вергун, як на тренуванні, перебуваючи вже в центрі воротарського майданчика, спокійно і просто підставив ногу — як на тренуванні. Наскільки вдало, що м’яч фактично навіть не залетів, а спокійно закотився у незахищений кут воріт.

Це була одинадцята поразка «Полтави» у 12-ти матчах. На жаль, продовжується тривала безгольова серія нашої команди. Востаннє «малиново-золотисті» забивали 13 вересня. Це зробив Сергій Столяж у Львові, у ворота «Карпат». Тоді СК «Полтава» поступилася львів’янам — 1:5. «Суха» серія команди триває вже 656 хвилин.

Наступний матч полтавці проведуть на своєму полі 20 листопада. До Кременчука приїдуть юнаки з черкаського ЛНЗ. Нема сумніву, що на наш очікує цікавий поєдинок.