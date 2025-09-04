Рада дозволила держзакладам здавати спортзали погодинно без аукціонів

Верховна Рада ухвалила законопроєкт №12284, який дозволяє державним і комунальним закладам офіційно надавати платні послуги у сфері фізичної культури та спорту без проходження складної процедури оренди. Про це повідомив нардеп Василь Мокан.
Раніше використання спортзалів і майданчиків державної чи комунальної власності вимагало оформлення оренди через аукціони Фонду держмайна. Це займало багато часу й фактично унеможливлювало гнучке користування об’єктами. Як наслідок — зали простоювали, споруди зношувались, а заклади недоотримували кошти.
Що змінює закон:
Очікується, що це рішення спростить доступ населення до спортивної інфраструктури, стимулює її активне використання та зменшить тіньові схеми з «готівковими» розрахунками.
