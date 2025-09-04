Рада дозволила держзакладам здавати спортзали погодинно без аукціонів

Верховна Рада ухвалила законопроєкт №12284, який дозволяє державним і комунальним закладам офіційно надавати платні послуги у сфері фізичної культури та спорту без проходження складної процедури оренди. Про це повідомив нардеп Василь Мокан.

Раніше використання спортзалів і майданчиків державної чи комунальної власності вимагало оформлення оренди через аукціони Фонду держмайна. Це займало багато часу й фактично унеможливлювало гнучке користування об’єктами. Як наслідок — зали простоювали, споруди зношувались, а заклади недоотримували кошти.

Що змінює закон:

дія Закону про оренду більше не поширюється на погодинне користування спортивними спорудами , які внесені до Електронного реєстру спортивних споруд ;

, які внесені до ; школи, університети та спорткомплекси зможуть офіційно здавати зали для тренувань погодинно — законно, прозоро й швидко ;

; кошти від послуг надходитимуть до спецфондів закладів і сприятимуть їх розвитку, зменшуючи залежність від бюджетних дотацій.

Очікується, що це рішення спростить доступ населення до спортивної інфраструктури, стимулює її активне використання та зменшить тіньові схеми з «готівковими» розрахунками.

