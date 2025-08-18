«Учитися треба на чужих помилках…»: СК «Полтава» U-19 зазнав другої поразки у третьому матчі юнацького чемпіонату

Національна ліга U-19 16 серпня. 3 тур. Стадіон у Віті Литовській «Кудрівка» U-19 — СК «Полтава» — U-19 — 2:1 (1:0). «Кудрівка» U-19: Манько, Піддубний, Вахіль, Крайник, Довганюк, Романюк, Коломієць (Чабелець, 90+1), Гончаров, Кугутяк, Коваль (Войтко, 82), Швець. Тренер: Віталій Костишин. «Полтава» U-19: Безпрозванний, Столяж, Опришко, Троян, Василюк, Старушко, Білан (Комарницький, 64), Зіняр, Кравченко (Котченко, 78), Шевченко, Пустовіт. Тренер: Ігор Климовський. Голи: Вахіль (17, пен), Швець (61) — Коротченко (84). Суддя: Іван Коваль

Важко назвати логічним результат матчу, який відбувся на південній околиці Києва, у Віті Литовській. З кількох причин. Старший тренер полтавської команди Ігор Климовський відверто назвав дії своєї команди у першому таймі провальними. Не виходила командна гра, важко давався вихід в атаку, багато було технічного браку у досить простих ситуаціях. Чому так сталося? Тренерський склад буде розбиратися, аналізувати дії футболістів разом з кожним.

— Ми знаємо і розуміємо, що нашим молодим гравцям треба багато чому вчитися, але ж вчитися треба не на своїх помилках, а на чужих. Так, вони достатньо старанно тренуються, вони справді вчаться. Але ми їх закликаємо ще й частіше дивитися відео з якісним футболом, дивитися вдумливо, з користю, аби спочатку теоретично, а потім вже й на практиці уникати серйозних помилок, і часом помилок у простих ситуаціях. У перерві матчу з «Кудрівкою» ми з хлопчиками відверто поговорили, і другий тайм вони провели значно зібраніше і активніше. Вони сприйняли наші аргументи, що з цією командою нам цілком до снаги не тільки грати на рівних, а й домінувати. Ми в другій половині матчу були кращими, а от перший тайм провалили…

Були дві серйозні помилки, які безпосередньо вплинули на підсумковий результат. Одна наша, інша — так би мовити, «прилетіла» зі сторони. Причому звідти, де аж ніяк не повинно бути. На 17-ій хвилині арбітр в полі Іван Коваль — варто запам’ятати це прізвище — вказав на 11-метрову позначку. Покарання чітко реалізував напевно найвищий футболіст матчу Ярослав Вахіль.

Але чи було покарання справедливим? Точніше, чи було за що карати? Стоп-кадр не дає чіткого розуміння, а тому я раджу переглянути відеозапис. І тоді ви все для тебе з’ясуєте. Отже у карному майданчику Андрій Пустовіт чітко вибиває м’яч з -під ніг суперника, абсолютно не торкаючись його ніг. Футболіст Кудрівки падає, а Іван Коваль, який перебуває неподалік, на прямій видимості від епізоду, зважте — після деякої паузи — призначає пенальті. От і думай при цьому, чи то просто суддівська помилка, чи щось інше? Так чи інакше, але рахунок став 1:0 на користь господарів.