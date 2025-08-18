ГО "Захист держави"
Спорт

«Учитися треба на чужих помилках…»: СК «Полтава» U-19 зазнав другої поразки у третьому матчі юнацького чемпіонату

Сьогодні, 19:02 Переглядів: 103

Полтавці програли вдруге поспіль у юнацькій Національній лізі

Національна ліга U-19

16 серпня. 3 тур. Стадіон у Віті Литовській

«Кудрівка» U-19 — СК «Полтава» — U-19 — 2:1 (1:0).

«Кудрівка» U-19: Манько, Піддубний, Вахіль, Крайник, Довганюк, Романюк, Коломієць (Чабелець, 90+1), Гончаров, Кугутяк, Коваль (Войтко, 82), Швець.

Тренер: Віталій Костишин.

«Полтава» U-19: Безпрозванний, Столяж, Опришко, Троян, Василюк, Старушко, Білан (Комарницький, 64), Зіняр, Кравченко (Котченко, 78), Шевченко, Пустовіт.

Тренер: Ігор Климовський.

Голи: Вахіль (17, пен), Швець (61) — Коротченко (84).

Суддя: Іван Коваль

Важко назвати логічним результат матчу, який відбувся на південній околиці Києва, у Віті Литовській. З кількох причин. Старший тренер полтавської команди Ігор Климовський відверто назвав дії своєї команди у першому таймі провальними. Не виходила командна гра, важко давався вихід в атаку, багато було технічного браку у досить простих ситуаціях. Чому так сталося? Тренерський склад буде розбиратися, аналізувати дії футболістів разом з кожним.

— Ми знаємо і розуміємо, що нашим молодим гравцям треба багато чому вчитися, але ж вчитися треба не на своїх помилках, а на чужих. Так, вони достатньо старанно тренуються, вони справді вчаться. Але ми їх закликаємо ще й частіше дивитися відео з якісним футболом, дивитися вдумливо, з користю, аби спочатку теоретично, а потім вже й на практиці уникати серйозних помилок, і часом помилок у простих ситуаціях. У перерві матчу з «Кудрівкою» ми з хлопчиками відверто поговорили, і другий тайм вони провели значно зібраніше і активніше. Вони сприйняли наші аргументи, що з цією командою нам цілком до снаги не тільки грати на рівних, а й домінувати. Ми в другій половині матчу були кращими, а от перший тайм провалили…

Були дві серйозні помилки, які безпосередньо вплинули на підсумковий результат. Одна наша, інша — так би мовити, «прилетіла» зі сторони. Причому звідти, де аж ніяк не повинно бути. На 17-ій хвилині арбітр в полі Іван Коваль — варто запамятати це прізвище — вказав на 11-метрову позначку. Покарання чітко реалізував напевно найвищий футболіст матчу Ярослав Вахіль.

Але чи було покарання справедливим? Точніше, чи було за що карати? Стоп-кадр не дає чіткого розуміння, а тому я раджу переглянути відеозапис. І тоді ви все для тебе зясуєте. Отже у карному майданчику Андрій Пустовіт чітко вибиває м’яч з -під ніг суперника, абсолютно не торкаючись його ніг. Футболіст Кудрівки падає, а Іван Коваль, який перебуває неподалік, на прямій видимості від епізоду, зважте — після деякої паузи — призначає пенальті. От і думай при цьому, чи то просто суддівська помилка, чи щось інше? Так чи інакше, але рахунок став 1:0 на користь господарів.

Друга помилка сталася після перерви, коли захисники дозволили дуже вдало зіграти супернику у карному майданчику. Як кажуть, по стрічці, тобто вздовж лінії воріт, Віталій Кугутяк, дозволили вдало пройти та ще й віддати точний пас десь на кут воротарського майданчика на ніким не прикритого Олександра Швеця. Удар останнього в кут воріт був точним. Так рахунок став 2:0 на користь «Кудрівки».

До честі гостей, вони зуміли забити гол. Прострілом з лівого флангу вдало і майстерно скористався Мирослав Котченко, який змусив капітулювати воротаря Манька.

Якщо ж згадати гольовий епізод на фініші першого тайму, коли майстерним, просто таки вишуканим вертикальним пасом Ярослав Кравченко вивів Андрія Пустовіта на вбивчу ударну позицію — фактично один на один з голкіпером, то ніякої переваги за кількістю реальних голевих епізодів у господарів не було. Воротар «Кудрівки» Борис Манько просто врятував свою команду.

А якщо ще повернутись до 6-ї хвилини поєдинку, коли довга діагональна передача захисників «Полтави» кинула в прорив все того ж Ярослава Кравченка — він бив по воротах точно, але з гострого кута, що й дозволило Борису Маньку парирувати удар, то «Полтава» мала більше гострих моментів для того, аби не тільки уникнути поразки, а й завершити матч на свою користь. Ось чому є реальні підстави говорити, що програш «Кудрівці» аж ніяк не є логічним.


Автор: Анатолій Гаркуша Джерело фото: Ілюстрації з відеотрансляції матчу
