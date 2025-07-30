«Шаную Воїнів, біжу за Героїв України» — в Полтаві пройде забіг на честь полеглих героїв

Сьогодні, 11:31 Переглядів: 91

Мінветеранів запрошує всіх охочих долучитися до Всеукраїнського забігу «Шаную Воїнів, біжу за Героїв України». Щороку тисячі людей долучаються до неї, щоб вшанувати пам’ять тих, хто віддав життя за свободу й незалежність України. Забіг приурочений до Дня пам’яті захисників України, що відзначається 29 серпня.

Цього року забіг також пройде у Полтаві.

Участь безплатна.

Як взяти участь?

Зареєструватися до 10 серпня 2025 року за посиланням . Після реєстрації учасникам надійде інформація про старт.

Обрати дистанцію : 2 км (зручна для людей з інвалідністю), 5 км або 10 км. Її можна пробігти або пройти — як комфортно.

Закріпити ім’я Героя на футболці — Захисника чи Захисниці, чию памʼять хочете вшанувати.

Подолати обрану дистанцію — самостійно, з родиною, дітьми чи друзями.

Поділитися історією Героя та враженнями у соцмережах із гештегами #БіжуЗаГероя_2025 та #забіг2025.

Учасники отримують іменний стартовий номер, пам’ятну футболку, медаль учасника (залежить від формату).

«Всеукраїнський забіг «ВШаную Воїнів, біжу за Героїв України» — це акція, започаткована у 2018 році батьком загиблого Героя Олексія Дурмасенка. Долучайтеся! Участь безкоштовна!», — запрошують в Мінветеранів.