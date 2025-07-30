«Шаную Воїнів, біжу за Героїв України» — в Полтаві пройде забіг на честь полеглих героїв

Реєстрація на забіг триває до 10 серпня
Мінветеранів запрошує всіх охочих долучитися до Всеукраїнського забігу «Шаную Воїнів, біжу за Героїв України». Щороку тисячі людей долучаються до неї, щоб вшанувати пам’ять тих, хто віддав життя за свободу й незалежність України. Забіг приурочений до Дня пам’яті захисників України, що відзначається 29 серпня.
Цього року забіг також пройде у Полтаві.
Участь безплатна.
Як взяти участь?
- Зареєструватися до 10 серпня 2025 року за посиланням. Після реєстрації учасникам надійде інформація про старт.
- Обрати дистанцію: 2 км (зручна для людей з інвалідністю), 5 км або 10 км. Її можна пробігти або пройти — як комфортно.
- Закріпити ім’я Героя на футболці — Захисника чи Захисниці, чию памʼять хочете вшанувати.
- Подолати обрану дистанцію — самостійно, з родиною, дітьми чи друзями.
- Поділитися історією Героя та враженнями у соцмережах із гештегами #БіжуЗаГероя_2025 та #забіг2025.
Учасники отримують іменний стартовий номер, пам’ятну футболку, медаль учасника (залежить від формату).
«Всеукраїнський забіг «ВШаную Воїнів, біжу за Героїв України» — це акція, започаткована у 2018 році батьком загиблого Героя Олексія Дурмасенка. Долучайтеся! Участь безкоштовна!», — запрошують в Мінветеранів.