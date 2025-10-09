Павло Зібров. Великий концерт у Кременчуці

Незрівнянна харизма, яку не сплутаєш ні з ким, улюблені хіти та святкова атмосфера — Павло Зібров святкує 40 років творчості!
24 жовтня, 19:00 — ПК «Нафтохімік»
На вас чекають:
🎶 Усі найулюбленіші пісні, які знає вся країна — «Хрещатик», «Жінка, що кохаю я», «Марина», «Вуса-бренд», «Мертві бджоли не гудуть» та багато інших 💙
🌟 Несподівані сюрпризи та яскраве сценічне шоу
💫 Незабутні емоції, які неможливо передати словами
🔥 Легенда української сцени — співатимо разом наживо!
Не пропустіть великий ювілейний концерт, про який говоритиме вся країна!
🎟 Квитки на concert.ua
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.