Павло Зібров. Великий концерт у Кременчуці

Незрівнянна харизма, яку не сплутаєш ні з ким, улюблені хіти та святкова атмосфера — Павло Зібров святкує 40 років творчості!

24 жовтня, 19:00 — ПК «Нафтохімік»

На вас чекають:

🎶 Усі найулюбленіші пісні, які знає вся країна — «Хрещатик», «Жінка, що кохаю я», «Марина», «Вуса-бренд», «Мертві бджоли не гудуть» та багато інших 💙

🌟 Несподівані сюрпризи та яскраве сценічне шоу

💫 Незабутні емоції, які неможливо передати словами

🔥 Легенда української сцени — співатимо разом наживо!

Не пропустіть великий ювілейний концерт, про який говоритиме вся країна!

🎟 Квитки на concert.ua