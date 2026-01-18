ГО "Захист держави"
Україна, Світ, Війна

У МВС пояснили, як пересуватися у період дії комендантської години

Сьогодні, 11:50 Переглядів: 193

 

Під час воєнного стану військовозобов’язані повинні постійно мати при собі військово-обліковий документ

У зв’язку зі змінами правил пересування громадян на вулиці у комендантську годину, про що стало відомо минулої п'ятниці Департамент комунікації МВС надав роз’яснення щодо цього.

Як зазначили в міністерстві, пересування без спеціальних перепусток у період комендантської години дозволяється лише у визначених випадках:

  • під час повітряної тривоги — з метою, щоб дістатися до найближчого укриття;
    у разі прямування до Пунктів Незламності чи пунктів обігріву під час надзвичайної ситуації в енергетиці.
— Необхідно мати при собі паспорт громадянина України або інший документ, що посвідчує особу. Це може бути закордонний паспорт, посвідчення водія, свідоцтво про народження, пенсійне посвідчення, студентський квиток та інше, — йдеться в повідомленні.

У МВС нагадали, що під час воєнного стану військовозобов’язані також повинні мати при собі військово-обліковий документ.

— Якщо ви користуєтеся цифровими версіями документів, переконайтеся у стабільному інтернет-з’єднанні, достатньому заряді пристрою та можливості пред’явити документи в електронному форматі в умовах відключення електроенергії, - попередили у департаменті комунікації.

У роз'ясненні йдеться, що правоохоронці мають право перевіряти документи для ідентифікації особи в умовах воєнного стану. Водночас в МВС зауважили, що «перевірка здійснюється за наявності підстав, не має масового характеру та є інструментом безпеки, а не обмеженням».

Крадіжки та шахрайства: за минулу добу поліція Полтавщини оперативно розкрила 80 злочинів

Нагадаємо, 16 січня ми писали, що в Україні змінюють правила пересування громадян на вулиці в комендантську годину.

Автор: Віктор Крук
