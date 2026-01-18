У МВС пояснили, як пересуватися у період дії комендантської години

Під час воєнного стану військовозобов’язані повинні постійно мати при собі військово-обліковий документ
У зв’язку зі змінами правил пересування громадян на вулиці у комендантську годину, про що стало відомо минулої п'ятниці Департамент комунікації МВС надав роз’яснення щодо цього.
Як зазначили в міністерстві, пересування без спеціальних перепусток у період комендантської години дозволяється лише у визначених випадках:
У МВС нагадали, що під час воєнного стану військовозобов’язані також повинні мати при собі військово-обліковий документ.
У роз'ясненні йдеться, що правоохоронці мають право перевіряти документи для ідентифікації особи в умовах воєнного стану. Водночас в МВС зауважили, що «перевірка здійснюється за наявності підстав, не має масового характеру та є інструментом безпеки, а не обмеженням».
Нагадаємо, 16 січня ми писали, що в Україні змінюють правила пересування громадян на вулиці в комендантську годину.
