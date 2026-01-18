Де у Кременчуці в понеділок планово вимикатимуть світло: перелік адрес
Сьогодні, 14:50
Енергетики проводитимуть планові ремонтні роботи та роботи з технічного обслуговування електромереж
Завтра, 19 січня, в Кременчуці у зв'язку з виконанням робіт з технічного обслуговування електромереж та ремонтними роботами в деяких районах буде відсутнє електропостачання. Про це повідомляють представники АТ «Полтаваобленерго».
З 8.00 до 16.00:
- вул. Івана Приходька, 99-109;
- пров. Івана Приходька, 8, 10;
- вул. Олександрійська, 2;
- вул. Сержанта Філіппова, 23-47;
- просп. Полтавський, 277/2-281;
- вул. Горліс-Горського, 3-10;
- с. Потоки;
- с. Мала Кохнівка;
- с. Придніпрянське;
- с. Соснівка.
З 8.00 до 17.00:
- туп. 1-й Бібліотечний, 1-9;
- туп. 2-й Бібліотечний, 3-10;
- вул. Андріївська, 5-18А;
- вул. Арсенальна, 24/24,26/1;
- пров. Арсенальний, 3-16;
- туп. В.Каразіна, 3-8;
- пров. Веселий, 3-40;
- пров. Дмитра Барковського, 3-16;
- вул. Європейська, 1-58/20;
- вул. Заміська, 18;
- пров. Композитора Вербицького, 2;
- вул. Лікаря Парнети, 47;
- вул. Локомотивна, 1А-30;
- туп. М.Сціборського, 1-7;
- вул. Нагірна, 1/3-30А;
- пров. Новогеоргіївський, 4-21;
- вул. Переяславська, 2-7;
- туп. П.Григоренка, 1,2,27;
туп. П.Григоренка, 27;
- вул. Сержанта Мельничука, 20-79;
- пров. У.Самчука, 2А-41;
- пров. Фруктовий, 22;
- вул. Чередницька, 22-39;
- вул. Черниша, 17А;
- вул. Юрія Руфа, 65А-77;
- вул. Андріївська, 6А,8/11;
- пров. Дмитра Барковського, 13-26;
- пров. Зинаїди Тулуб, 21/10;
- вул. Локомотивна, 23А-38;
- вул. Межова, 1-26;
- вул. Новомежова, 2/1;
- вул. Переяславська, 37/12;
- вул. Сержанта Мельничука, 12/37А;
- вул. Юрія Руфа, 45-63/1;
- пров. Вишневий, 1/83-25/20;
- проїзд Вишневий, 3-6;
- вул. Залізнична, 79-91;
- вул. Зарічна, 24;
- вул. Кагамлицька, 67-81;
- пров. Кузьми Дерев’янка, 1-20;
- пров. Медовий, 1А-13;
- вул. Сержанта Мельничука, 164/9-207;
- квт. 101, 1-3В;
- вул. Європейська, 43, 43Б, 77;
- вул. Переяславська, 63/51-88;
- вул. Петра Калнишевського, 21-45;
- пров. Піщаний, 4;
- вул. Скеляста, 14;
- пров. Степана Бандери, 3-16;
- вул. Сумська, 66-101/86;
- пров. Будівельний, 10;
- вул. Валентини Федько, 1/8-17/19;
- пров. Кузьми Дерев’янка, 17-22;
- пров. Медовий, 2-27/16;
- вул. Соні Делоне, 11-21/1;
- вул. Вадима Пугачова, 6, 6Д;
- вул. Сержанта Мельничука, 186-217А;
- вул. Залізнична;
- пров. Архипа Тесленка, 2;
- пров. Будівельний, 4, 7;
- пров. Василя Стефанника, 1/3-53/289;
- вул. Дербукова, 1-26;
- вул. Зарічна, 1/9-88;
- вул. Івана Піддубного, 1/3-17;
- пров. Капітана Мехеди, 1-37/273;
- вул. Кубанська, 1-18;
- вул. Ніни Строкатої, 1-15/7;
- вул. Приозерна, 3-7;
- пров. Приозерний, 3/9-36/40;
- туп. Проточний, 5-38/32;
- вул. Сержанта Мельничука, 267-291;
- туп. Сінний, 2-30;
- пров. Танковий, 2/9-20;
- вул. Христини Пекарчук, 5-26/2;
- вул. Цегельна, 1-36;
- вул. Арсенальна, 2/6,3,4;
- вул. Переяславська, 18/15-55;
- вул. Сержанта Мельничука, 3-18А;
- пров. Турбінний, 4-14А;
- просп. Свободи, 8,12;
- вул. Університетська;
- вул. Антіна Кущинського, 4-8;
- пров. Бондарський, 4-26;
- вул. Європейська, 83/18,85,87;
- пров. Кар’єрний, 1/4-23;
- пров. Козачий,2/7-23;
- вул. Криворудна, 2-14;
- пров. Льва Євселевського, 3-19;
- пров. Миргородський, 2-11;
- вул. Переяславська, 83-120;
- вул. Підгірна, 1-38;
- вул. Піщана, 13-26;
- пров. Піщаний,5-27Б;
- вул. Скеляста, 34;
- пров. Степана Бандери, 19-40/40;
- вул. Хорольська, 30-67/18;
- вул. Кагамлицька, 1/18-22/20;
- пров. Кагамлицький, 2-18;
- пров. Миклухо-Маклая, 1-22;
- вул. Новокагамлицька, 25-45;
- вул. Подовжня, 3-17;
- вул. Сержанта Мельничука, 78-139;
- пров. Уласа Самчука, 18-32;
- вул. Чередницька, 116А;
- пров. Ювілейний, 3-23;
- вул. Залізнична, 21-81;
- вул. Кагамлицька, 62/20;
- пров. Робітничий, 3-20;
- вул. Сержанта Мельничука, 140А-195;
- пров. Сиваський, 2В;
- проїзд Степана Васильченка, 3-16;
- пров. Токарний, 3-18;
- вул. Юрія Руфа, 108-177/1;
- вул. Барвінкова, 1-30;
- вул. Данила Галицького, 6,53,55,61,67;
- вул. Якова Петруся, 102,104,128,130;
- вул. Рокитнянська, 27С;
- вул. Сергія Кульчицького, 1/47,4,6;
- пров. Якова Петруся, 31-128;
- вул. Деповська, 62-99;
- пров. Новоіванівський, 1/3;
- пров. Столярний, 1-22;
- пров. Тихий, 1-8;
- вул. Басейна, 4-26/93;
- вул. Миколи Кучми, 65-92;
- вул. Силікатна, 1/19-14;
- вул. Барвінкова, 60,68;
- вул. Броніслава Урбанського, 15-34;
- вул. Бузкова, 1-56;
- вул. Данила Галицького, 46, 60, 95;
- вул. Михайла Грушевського, 3-7;
- вул. Підводника Коваленка, 1, 4;
- вул. Рокитнянська, 2Е-38;
- пров. Якова Петруся, 3-80/2;
- пров. Кагамлицький, 13/1,18;
- вул. Новокагамлицька, 12, 25-45;
- вул. Подовжня, 3-23;
- вул. Сержанта Мельничука, 62-127А;
- пров. Уласа Самчука, 18-28/20;
- пров. Ланковий, 4-11/16;
- вул. Мане-Каца, 2/11-46;
- пров. Оксани Мешко, 3-13;
- пров. Подовжній, 1-7;
- пров. Трудовий, 7/10;
- пров. Веселий, 23-36;
- вул. Героїв Маріуполя, 4;
- вул. Європейська, 6/72,8/79;
- вул. Залізнична, 3-81;
- вул. Заміська, 3-21;
- пр. Заміський, 1/5-7;
- туп. Караїмський, 1/15-12;
- пров. Ланковий, 4-11/6;
- вул. Мане-Каца, 2/11-46;
- вул. Новокагамлицька, 13-26;
- пров. Оксани Мешко, 3-21;
- пров. Подовжній, 1-7;
- вул. Подовжня, 3-23;
- вул. Сержанта Мельничука, 52-195;
- пров. Трудовий, 3-14/12;
- вул. Юрія Руфа, 74-133;
- вул. Героїв Маріуполя, 3-23/8;
- вул. Новокагамлицька, 3-26;
- туп. Новокагамлицький, 2,4;
- пров. Уласа Самчука, 2,4,6,17;
- вул. Чередницька, 30-103;
- пров. Чередницький, 4;
- вул. Переяславська, 28/10;
- вул. Зарічна, 6-16;
- вул. Кагамлицька, 21/22-66;
- пров. Північний, 1А-26;
- пров. Робітничий, 25-27;
- вул. Сержанта Мельничука, 108-165/7;
- пров. Сиваський, 4-30/4;
- пров. Токарний, 19А-26/14;
- вул. Юрія Руфа, 169;
- вул. Європейська, 75, 77,77А,85;
- вул. Петра Калнишевського, 13А,37,39,43;
- вул. Піщана, 3-12/16;
- вул. Сумська, 74-107/14.
З 8.00 до 19.00:
- вул. Київська, 64-121;
- вул. Ярова, 1,3,5,7;
- пров. Веселий, 10;
- вул. Івана Франка, 29-33;
- вул. Перекопська, 40;
- вул. Європейська, 60А;
- вул. Євгена Патона, 25.
- вул. Проліскова, 1-11.
