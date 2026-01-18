ГО "Захист держави"
Заява ГО "Захист Держави" щодо проблем із житловою програмою для внутрішньо переміщених осіб
Микола Корецький
Микола Корецький, депутат Полтавської облради від партії «Батьківщина», привітав дітей з Новим роком та Різдвом Христовим
Мирослава УКРАЇНСЬКА
«Переселенцям в’їзд заборонено»: на одному з підприємств Кременчука упереджено ставляться до ВПО
Олена Шуляк
Скільки ветеранів і ветеранок змогли відкрити бізнес цього року
Богдан Лазоренко
Розслідування помножене на нуль: чи буде правосуддя у справі кременчуцької «нафтової мафії»?
Микола Княжицький
Справді незалежними мають бути всі правоохоронні органи
Мирослава УКРАЇНСЬКА
«Українські книжки спалювали ще й новини з цього робили»
Сабіна Юркіна
Чому я не боюся. І чому нормально — боятися
Анатолій Василенко
Коли газовий рахунок кусається: борг — зростав, коли лічильник «відпочивав»
Віктор Крук
«Мені наснився дивний сон. А може віщий?»
Богдан Лазоренко
Токсична змова у Кременчуці: сморід, гроші та нафтова мафія під «кришою» влади Малецького
Богдан Лазоренко
Кінець близько. Хто ж фінансує роботу ворожого сайту “КременчукТудей” та поливає брудом опонентів міської влади?
Всеукраїнське об‘єднання «Батьківщина»
Тарифи на світло потрібно зменшувати, а не підвищувати, – Юлія Тимошенко
Віктор Крук
Як українці ведуться на російські фейки та розповсюджують кремлівські наративи і чи можна цьому протидіяти
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в умовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Кременчук, Відключення світла

Де у Кременчуці в понеділок планово вимикатимуть світло: перелік адрес

Сьогодні, 14:50 Переглядів: 248

 

Енергетики проводитимуть планові ремонтні роботи та роботи з технічного обслуговування електромереж

Завтра, 19 січня, в Кременчуці у зв'язку з виконанням робіт з технічного обслуговування електромереж та ремонтними роботами в деяких районах буде відсутнє електропостачання. Про це повідомляють представники АТ «Полтаваобленерго».

З 8.00 до 16.00:

  • вул. Івана Приходька, 99-109;
  • пров. Івана Приходька, 8, 10;
  • вул. Олександрійська, 2;
  • вул. Сержанта Філіппова, 23-47;
  • просп. Полтавський, 277/2-281;
  • вул. Горліс-Горського, 3-10;
  • с. Потоки;
  • с. Мала Кохнівка;
  • с. Придніпрянське;
  • с. Соснівка.

З 8.00 до 17.00:

  • туп. 1-й Бібліотечний, 1-9;
  • туп. 2-й Бібліотечний, 3-10;
  • вул. Андріївська, 5-18А;
  • вул. Арсенальна, 24/24,26/1;
  • пров. Арсенальний, 3-16;
  • туп. В.Каразіна, 3-8;
  • пров. Веселий, 3-40;
  • пров. Дмитра Барковського, 3-16;
  • вул. Європейська, 1-58/20;
  • вул. Заміська, 18;
  • пров. Композитора Вербицького, 2;
  • вул. Лікаря Парнети, 47;
  • вул. Локомотивна, 1А-30;
  • туп. М.Сціборського, 1-7;
  • вул. Нагірна, 1/3-30А;
  • пров. Новогеоргіївський, 4-21;
  • вул. Переяславська, 2-7;
  • туп. П.Григоренка, 1,2,27;
  • туп. П.Григоренка, 1,2;  
  • вул. Сержанта Мельничука, 20-79;
  • пров. У.Самчука, 2А-41;
  • пров. Фруктовий, 22;
  • вул. Чередницька, 22-39;
  • вул. Черниша, 17А;
  • вул. Юрія Руфа, 65А-77;
  • вул. Андріївська, 6А,8/11;
  • пров. Дмитра Барковського, 13-26;
  • пров. Зинаїди Тулуб, 21/10;
  • вул. Локомотивна, 23А-38;
  • вул. Межова, 1-26;
  • вул. Новомежова, 2/1;
  • вул. Переяславська, 37/12;
  • вул. Сержанта Мельничука, 12/37А;
  • вул. Юрія Руфа, 45-63/1;
  • пров. Вишневий, 1/83-25/20;
  • проїзд Вишневий, 3-6;
  • вул. Залізнична, 79-91;
  • вул. Зарічна, 24;
  • вул. Кагамлицька, 67-81;
  • пров. Кузьми Дерев’янка, 1-20;
  • пров. Медовий, 1А-13;
  • вул. Сержанта Мельничука, 164/9-207;
  • квт. 101, 1-3В;
  • вул. Європейська, 43, 43Б, 77;
  • вул. Переяславська, 63/51-88;
  • вул. Петра Калнишевського, 21-45;
  • пров. Піщаний, 4;
  • вул. Скеляста, 14;
  • пров. Степана Бандери, 3-16;
  • вул. Сумська, 66-101/86;
  • пров. Будівельний, 10;
  • вул. Валентини Федько, 1/8-17/19;
  • пров. Кузьми Дерев’янка, 17-22;
  • пров. Медовий, 2-27/16;
  • вул. Соні Делоне, 11-21/1;
  • вул. Вадима Пугачова, 6, 6Д;
  • вул. Сержанта Мельничука, 186-217А;
  • вул. Залізнична;
  • пров. Архипа Тесленка, 2;
  • пров. Будівельний, 4, 7;
  • пров. Василя Стефанника, 1/3-53/289;
  • вул. Дербукова, 1-26;
  • вул. Зарічна, 1/9-88;
  • вул. Івана Піддубного, 1/3-17;
  • пров. Капітана Мехеди, 1-37/273;
  • вул. Кубанська, 1-18;
  • вул. Ніни Строкатої, 1-15/7;
  • вул. Приозерна, 3-7;
  • пров. Приозерний, 3/9-36/40;
  • туп. Проточний, 5-38/32;
  • вул. Сержанта Мельничука, 267-291;
  • туп. Сінний, 2-30;
  • пров. Танковий, 2/9-20;
  • вул. Христини Пекарчук, 5-26/2;
  • вул. Цегельна, 1-36;
  • вул. Арсенальна, 2/6,3,4;
  • вул. Переяславська, 18/15-55;
  • вул. Сержанта Мельничука, 3-18А;
  • пров. Турбінний, 4-14А;
  • просп. Свободи, 8,12;
  • вул. Університетська;
  • вул. Антіна Кущинського, 4-8;
  • пров. Бондарський, 4-26;
  • вул. Європейська, 83/18,85,87;
  • пров. Кар’єрний, 1/4-23;
  • пров. Козачий,2/7-23;
  • вул. Криворудна, 2-14;
  • пров. Льва Євселевського, 3-19;
  • пров. Миргородський, 2-11;
  • вул. Переяславська, 83-120;
  • вул. Підгірна, 1-38;
  • вул. Піщана, 13-26;
  • пров. Піщаний,5-27Б;
  • вул. Скеляста, 34;
  • пров. Степана Бандери, 19-40/40;
  • вул. Хорольська, 30-67/18;
  • вул. Кагамлицька, 1/18-22/20;
  • пров. Кагамлицький, 2-18;
  • пров. Миклухо-Маклая, 1-22;
  • вул. Новокагамлицька, 25-45;
  • вул. Подовжня, 3-17;
  • вул. Сержанта Мельничука, 78-139;
  • пров. Уласа Самчука, 18-32;
  • вул. Чередницька, 116А;
  • пров. Ювілейний, 3-23;
  • вул. Залізнична, 21-81;
  • вул. Кагамлицька, 62/20;
  • пров. Робітничий, 3-20;
  • вул. Сержанта Мельничука, 140А-195;
  • пров. Сиваський, 2В;
  • проїзд Степана Васильченка, 3-16;
  • пров. Токарний, 3-18;
  • вул. Юрія Руфа, 108-177/1;
  • вул. Барвінкова, 1-30;
  • вул. Данила Галицького, 6,53,55,61,67;
  • вул. Якова Петруся, 102,104,128,130;
  • вул. Рокитнянська, 27С;
  • вул. Сергія Кульчицького, 1/47,4,6;
  • пров. Якова Петруся, 31-128;
  • вул. Деповська, 62-99;
  • пров. Новоіванівський, 1/3;
  • пров. Столярний, 1-22;
  • пров. Тихий, 1-8;
  • вул. Басейна, 4-26/93;
  • вул. Миколи Кучми, 65-92;
  • вул. Силікатна, 1/19-14;
  • вул. Барвінкова, 60,68;
  • вул. Броніслава Урбанського, 15-34;
  • вул. Бузкова, 1-56;
  • вул. Данила Галицького, 46, 60, 95;
  • вул. Михайла Грушевського, 3-7;
  • вул. Підводника Коваленка, 1, 4;
  • вул. Рокитнянська, 2Е-38;
  • пров. Якова Петруся, 3-80/2;
  • пров. Кагамлицький, 13/1,18;
  • вул. Новокагамлицька, 12, 25-45;
  • вул. Подовжня, 3-23;
  • вул. Сержанта Мельничука, 62-127А;
  • пров. Уласа Самчука, 18-28/20;
  • пров. Ланковий, 4-11/16;
  • вул. Мане-Каца, 2/11-46;
  • пров. Оксани Мешко, 3-13;
  • пров. Подовжній, 1-7;
  • пров. Трудовий, 7/10;
  • пров. Веселий, 23-36;
  • вул. Героїв Маріуполя, 4;
  • вул. Європейська, 6/72,8/79;
  • вул. Залізнична, 3-81;
  • вул. Заміська, 3-21;
  • пр. Заміський, 1/5-7;
  • туп. Караїмський, 1/15-12;
  • пров. Ланковий, 4-11/6;
  • вул. Мане-Каца, 2/11-46;
  • вул. Новокагамлицька, 13-26;
  • пров. Оксани Мешко, 3-21;
  • пров. Подовжній, 1-7;
  • вул. Подовжня, 3-23;
  • вул. Сержанта Мельничука, 52-195;
  • пров. Трудовий, 3-14/12;
  • вул. Юрія Руфа, 74-133;
  • вул. Героїв Маріуполя, 3-23/8;
  • вул. Новокагамлицька, 3-26;
  • туп. Новокагамлицький, 2,4;
  • пров. Уласа Самчука, 2,4,6,17;
  • вул. Чередницька, 30-103;
  • пров. Чередницький, 4;
  • вул. Переяславська, 28/10;
  • вул. Зарічна, 6-16;
  • вул. Кагамлицька, 21/22-66;
  • пров. Північний, 1А-26;
  • пров. Робітничий, 25-27;
  • вул. Сержанта Мельничука, 108-165/7;
  • пров. Сиваський, 4-30/4;
  • пров. Токарний, 19А-26/14;
  • вул. Юрія Руфа, 169;
  • вул. Європейська, 75, 77,77А,85;
  • вул. Петра Калнишевського, 13А,37,39,43;
  • вул. Піщана, 3-12/16;
  • вул. Сумська, 74-107/14.

З 8.00 до 19.00:

  • вул. Київська, 64-121;
  • вул. Ярова, 1,3,5,7;
  • пров. Веселий, 10;
  • вул. Івана Франка, 29-33;
  • вул. Перекопська, 40;
  • вул. Європейська, 60А;
  • с. Мала Кохнівка;
  • вул. Євгена Патона, 25.
  • вул. Проліскова, 1-11.
0
Автор: Віктор Крук
Теги: Полтаваобленерго планові відключення відключення електроенергії відключення світла
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 6 від 6 лютого 2025)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 5 від 30 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 4 від 23 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 3 від 16 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 2 від 9 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх