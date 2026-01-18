У Полтавській ОВА згадали про потребу добудови онкодиспансеру в Кременчуці

Реалізація проєкту дозволить Кременчуцькій громаді отримати потужний протипухлинний центр із сучасними відділеннями де щороку лікуватимуть понад 20 тисяч пацієнтів
За підсумками своєї робочого візиту до Кременчука, яку очільник Полтавської ОВА Віталій Дяківнич здійснив у п'ятницю, 16 січня, окремим пунктом був онкодиспансер.
У своєму Телеграм-каналі сьогодні він написав, що масштабний проєкт, який передбачає реконструкцію об'єкта з добудовою, станом на зараз став «на паузу» через брак фінансування. Крім того, кошторис розробляли ще у 2019 році й він потребує актуалізації. Найбільша стаття витрат — високотехнологічне обладнання.
За його словами, реалізація проєкту дозволить Кременчуцькій громаді отримати потужний протипухлинний центр із сучасними відділеннями де щороку лікуватимуть понад 20 тисяч пацієнтів. Лікарня зможе проводити КТ, МРТ, ендоскопію з можливістю інвазійних втручань, облаштувати клініко-діагностичну лабораторію. Також проєктом передбачене облаштування повноцінного безбар’єрного простору.
