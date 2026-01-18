В Україні у 2026 році суттєво зросте вартість цигарок: скільки коштуватиме пачка

Сьогодні, 13:00 Переглядів: 95

Зростання цін пов'язане з плановим підвищенням акцизу для наближення до європейських норм

У 2026 році вартість пачки сигарет в Україні зросте в середньому на 2-3,5 грн. Про це в ефірі «День.LIVE» заявив народний депутат Олексій Леонов, коментуючи зміни акцизної політики.

За його словами, підвищення цін на тютюнові вироби відбувається через збільшення акцизу — це плановий процес, який триває з 2018 року та спрямований на приведення українських ставок до європейських стандартів.

— В Україні відбувається збільшення вартості сигарет і частково вартості палива через збільшення акцизу. Процес стосовно сигарет розпочався ще 2018-го року. Це планове щорічне підвищення акцизу для того, щоб Україна відповідала європейським нормам вартості акцизу, — пояснив народний депутат.

Він нагадав, що Верховна Рада разом з урядом ухвалив рішення сповільнити швидкість підвищення акцизу. Якщо раніше завершення цього процесу планувалося до 2027 року, то тепер його продовжили до 2029 року за погодженням з європейськими партнерами.

Леонов наголосив, що зростання вартості сигарет залежить не тільки від курсу євро, а насамперед від акцизної складової. За його словами, на 2026 рік підвищення ціни на сигарети прогнозувалося в межах 2-3,5 грн за пачку.

Коментуючи ситуацію з пальним, депутат зазначив, що очікуване підвищення акцизу частково було нівельоване зниженням світових цін на нафтопродукти на початку року. Водночас він підкреслив, що ціна пального формується не лише з вартості продукту та акцизу, а й із логістичних витрат, які зростають через зміну маршрутів й постійні обстріли. За попередніми розрахунками, зростання вартості пального мало б становити 1-2 грн за літр.

— Майже 10,5% всього українського бюджету складає саме акциз, — зазначив нардеп.

Олексій Леонов також додав, що підвищення акцизу на сигарети відповідає стратегії України у сфері охорони здоров’я.

