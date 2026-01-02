З 1 січня подорожчало оформлення паспортів та довідок: хто отримає послуги за старою ціною

Сьогодні, 09:41

З 1 січня 2026 року подорожчало оформлення паспортів та довідок на проживання. Про це повідомила Державна міграційна служба України.

Безкоштовним, як і раніше, залишається перше оформлення паспорта громадянина України у формі ID-картки.

Вартість виготовлення ID-картки становить:

до 20 робочих днів - 618 грн;

до 7 робочих днів - 988 грн (раніше 928 грн).

Оформлення закордонного паспорта коштуватиме:

до 20 робочих днів - 1147 грн;

до 7 робочих днів - 1787 грн.

Громадяни України, які оплатили адміністративні послуги та подали заяви для оформлення документів до 31 грудня 2025 року, отримають документи за старою ціною.

У Державній міграційній службі пояснили, що паспорт громадянина України для виїзду за кордон оформлюється дітям від народження строком на 4 роки, а громадянам віком від 16 років - на 10 років. При цьому громадянин України не може мати більше двох діючих паспортів для виїзду за кордон.

Щоб оформити закордонний паспорт необхідно подати до територіального органу/підрозділу ДМС України, або до центру надання адміністративних послуг (ЦНАП) чи центру обслуговування «Паспортний сервіс» ДП «Документ» необхідні документи. Під час оформлення заяви доведеться пройти процедуру сканування відбитків вказівних пальців рук.

