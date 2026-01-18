ГО "Захист держави"
Кременчук, Надзвичайні новини

Браконьєр з Кременчука виловив сіткою з льоду 18 рибин, чим завдав збитків на 148 тисяч грн

Сьогодні, 08:31 Переглядів: 6

  

Правопорушник притягнений до адміністративної та кримінальної відповідальності

Учора, 17 січня, під час проведення рибоохоронного рейду на Кам’янському водосховищі у межах міста Кременчук, на території природно-заповідного фонду «Кременчуцькі плавні», старший держінспектором Полтавського рибоохоронного патруля виявив грубе порушення правил рибальства, яке містить ознаки кримінального проступку. Про це повідомила пресслужба Полтавського рибоохоронного патруля.

Мешканця Кременчука затримали під час незаконного вилову водних біоресурсів з льоду через ополонку із використанням забороненого знаряддя лову — сітки. У результаті незаконних дій порушник виловив 18 рибин (6 щук, 6 карасів сріблястих, 2 лящі, 2 окуні, 1 плітку та 1 краснопірку).

Сума збитків, завданих рибному господарству України становить 148 164 грн.

На місце правопорушення викликали слідчо-оперативну групу Національної поліції для спільного документування факту грубого порушення Правил любительського рибальства. Працівники поліції вилучили заборонені знаряддя лову та незаконно добуті водні біоресурси.

На правопорушника складено протокол про адміністративне правопорушення за ч. 4 ст. 85 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Крім того, за даним фактом відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 249 Кримінального кодексу України (незаконне зайняття рибним, звіриним або іншим водним добувним промислом).

Правопорушнику також нараховано збитки у розмірі 148 164 грн, які він зобов’язаний відшкодувати.

 

Полтавський рибоохоронний патруль наголошує, що відповідно до Правил любительського рибальства використання сіток будь-якого типу, розміру та конструкції для любительського рибальства категорично заборонено на всій території України.

Сітки є знаряддям виключно промислового лову і можуть застосовуватися лише суб'єктами господарювання, які отримали спеціальний дозвіл на промисловий вилов водних біоресурсів у встановленому законодавством порядку.

Полтавський рибоохоронний патруль попереджає громадян про необхідність суворого дотримання Правил любительського рибальства, згідно з якими до основних вимог для любительського рибальства належать:

  • заборонено використання будь-яких сіток, електровудок, пасток, вершів та інших знарядь, не передбачених Правилами;
  • дозволено використовувати не більше 7 гачків на одного рибалку;
  • обов’язкова наявність засобів вимірювання та зважування улову;
  • дотримання встановлених розмірів риби, дозволеної до вилову;
  • дотримання добової норми вилову;
  • заборонено рибальство на зимувальних ямах (з 1 листопада до початку весняно-літньої нерестової заборони);
  • заборонено вилов водних біоресурсів у період нерестової заборони.

На Полтавщині продовжують діяти зимові обмеження:

У повідомленні зазначається, що Полтавський рибоохоронний патруль продовжуватиме посилені рибоохоронні рейди на водоймах Полтавської області. Закликаємо громадян дотримуватися природоохоронного законодавства та свідомо ставитися до збереження водних біоресурсів Полтавщини

— Якщо ви стали свідком браконьєрства, незаконного збуту водних біоресурсів або інших порушень природоохоронного законодавства, негайно повідомляйте на гарячу лінію Полтавського рибоохоронного патруля: (096) 907-50-08, — закликають в рибоохоронному патрулі.

Нагадаємо, нещодавно ми писали, що на Кременчуччині екологи виявили понад кілометр браконьєрських сіток у водоймі заказнику.

Раніше ми повідомляли, що Полтавські рибоохоронці передали бійцям ЗСУ 2 725 метрів конфіскованих браконьєрських сіток.

Автор: Віктор Крук
рибоохоронний патруль браконьєр сітки риба Кременчук
