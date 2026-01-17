На Полтавщині вдруге за день застосовано ГАВ — «Полтаваобленерго»

У Полтавській області вдруге за сьогоднішній день застосовано графік аварійних відключень світла (ГАВ).
Про це повідомила АТ «Полтаваобленерго» у своєму Телеграм-каналі.
Нагадаємо, вранці о 10.57 ми повідомляли про введення на Полтавщині графіку аварійних відключень світла. О 15.43 ГАВ скасували.
Нещодавно «Полтаваобленерго» повідомило графік погодинних відключень електроенергії на неділю, 18 січня.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.