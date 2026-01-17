ГО "Захист держави"
Кременчук, Полтавщина, Відключення світла

«Полтаваобленерго» повідомило графік погодинних відключень електроенергії на неділю, 18 січня

Сьогодні, 19:33

 

Енергокомпанія просить жителів Кременчука зменшити споживання електроенергії

ПАТ «Полтаваобленерго» повідомило, що у зв'язку зі складною ситуацією в енергосистемі України, в Полтавській області у неділю, 18 січня, буде застосовано графік погодинних відключень (ГПВ) електроенергії:

  • з 00.00 по 06.00 запроваджений ГПВ в обсязі 2,5 черги;
  • з 06.00 по 08.00 - в обсязі 3 черг;
  • з 08.00 по 10.00 - в обсязі 3,5 черги;
  • з 10.00 по 20.00 - в обсязі 4 черг;
  • з 20.00 по 22.00 - в обсязі 3,5 черги;
  • з 22.00 по 23.59 - в обсязі 3 черг.

 

Ознайомитися з графіком можна за посиланням.

До якої черги (підчерги) відноситься ваша адреса у графіку, можна переглянути за посиланням.

Нагадаємо, сьогодні ми повідомляли перелік адрес в Кременчуці, де у неділю, 18 січня, буде відсутнє електропостачання — енергетики проводитимуть роботи з технічного обслуговування електромереж.

Раніше ми писали, що «Полтаваобленерго» просить жителів Кременчука зменшити споживання електроенергії.

Автор: Віктор Крук
Теги: Полтаваобленерго погодинні відключення ГПВ відключення електроенергії відключення світла
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

