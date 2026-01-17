«Полтаваобленерго» повідомило графік погодинних відключень електроенергії на неділю, 18 січня

ПАТ «Полтаваобленерго» повідомило, що у зв'язку зі складною ситуацією в енергосистемі України, в Полтавській області у неділю, 18 січня, буде застосовано графік погодинних відключень (ГПВ) електроенергії:

з 00.00 по 06.00 запроваджений ГПВ в обсязі 2,5 черги;

з 06.00 по 08.00 - в обсязі 3 черг;

з 08.00 по 10.00 - в обсязі 3,5 черги;

з 10.00 по 20.00 - в обсязі 4 черг;

з 20.00 по 22.00 - в обсязі 3,5 черги;